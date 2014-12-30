Депутаты предлагают запретить обесточивание медучреждений

Народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Тарас Батенко, Дмитрий Добродомов и Олег Мусий зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета на ограничение или прекращение поставок электрической и тепловой энергии (№1673).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".

Законопроектом предлагается установить запрет на ограничение или полное прекращение электроснабжения или поставок тепловой энергии учреждениям здравоохранения и учебным заведениям, без согласования с органами государственной власти или органами местного самоуправления, отвечающими за финансирование данных учреждений, а также субъектам хозяйственной деятельности, которые являются производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения и выполняют государственный оборонный заказ, на время действия военного положения или проведения антитеррористической операции на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны, которые продолжаются с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь, энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Недостаток угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране.