Власть Киева внедряет новую схему обеспечения больных инсулином

Власть Киева внедряет новую схему обеспечения больных сахарным диабетом

киевлян препаратами инсулина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Михаила Ригана.

Он отметил, что соответствующий проект решения о внедрении нового механизма обеспечения больных инсулином был поддержан депутатами Киевсовета.

Принятие этого решения позволяет обеспечить гарантированную доступность жителей Киева к получению по рецептурной системе препаратов инсулина и средств их введения.

Риган пояснил, что речь идет о механизме возмещения стоимости препаратов аптечной сети КП «Фармация» на основании поданных реестров по отпущенным больным сахарным диабетом препаратам. Финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных средств, предусмотренных городской целевой программой «Здоровье киевлян» на 2012-2016 годы.

«Механизм централизованных закупок, который действует сегодня, не позволяет обеспечивать пациентов необходимыми препаратами непрерывно. В результате, каждый год пациенты имеют проблемы с льготным получением жизненно необходимых лекарств», – отметил директор департамента.

По его словам, внедрение нового порядка будет гарантировать бесперебойное обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами и значительно приблизит отечественную систему здравоохранения к европейским стандартам внедрения реимбурсаци.

Как информирует КГГА, на сегодняшний день в столице зарегистрировано около 85 тыс. больных сахарным диабетом, из них более 12 тыс. пациентов принимают инсулин. Специалисты утверждают, что количество людей с недиагностированной патологией превышает количество выявленных пациентов в 3-4 раза.