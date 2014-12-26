Диабет грозит не только полным людям

Врачи считают, что лишний вес все же больше способствует данному заболеванию, но диабет второго типа может развиться у человека абсолютно любой комплекции, что и доказали в своем последнем исследовании британцы. Подобный результат базируется на том факте, что индекс массы тела – достаточно не точный предиктор риска диабета.

Ученые считают, что людям необходимо определять, как жир накапливается в их организме, ведь жир может быть внешне не виден, сосредотачиваясь при этом в обширном количестве на внутренних органах. Таким образом, человек может выглядеть очень стройно, имея при этом большую массу внутреннего жира, что и послужит зарождению болезни. Считается, что диабет наиболее вероятен, если внутренний жир в больших количествах накапливается на печени и поджелудочной железе, ведь именно они в организме отвечают за производство инсулина и контроль сахара в крови человека. Существует определенный тип людей, у которых жир накапливается именно на этих органах, вне зависимости от их внешнего вида и веса.

Автор исследования Рой Тейлор доказал, что любой человек рискует заболеть диабетом диабетиком, даже при правильном питании и активном образе жизни.

med2.ru