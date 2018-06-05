Мальчик умер накануне в Одесской городской инфекционной клинической больнице, куда был доставлен из Николаевского района Одесской области.

В Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.

Эту информацию УНИАН подтвердили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета.

По словам представителя департамента, ребенок умер от обширной пневмонии, ставшей осложнением заболевания корью.

Как рассказала УНИАН известный волонтер Екатерина Ножевникова со ссылкой на данные медиков, мальчик умер накануне в Одесской городской инфекционной клинической больнице, куда был доставлен из Николаевского района Одесской области.

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По ее данным, ребенок – самый младший в многодетной семье, где корью переболела вся семья.

«Врачи сделали все возможное. Тяжелая пневмония, осложненная корью. Прививку он не успел получить по возрасту – первая положена в год. Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владик не вытянул - родился ослабленным на раннем сроке», - рассказала Ножевникова.

Сейчас волонтеры готовят к отправке тело ребенка домой (200 км от Одессы), так как его бабушка не может оперативно найти соответствующий транспорт.

Ножевникова акцентировала, что все члены семьи (кроме умершего мальчика) были привиты от кори и, по ее мнению, единственное, что могло предотвратить заражение – коллективный иммунитет.

Как сообщал УНИАН, в Ананьевском районе Одесской области в одной из частей Национальной гвардии зафиксировано заболевание корью.