В Винницкой детской больнице открылось реконструированное отделение интенсивной терапии

Открытие отделения состоялось сегодня во время рабочего визита главы государства в Винницу.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии реконструированного отделения анестезиологии и интенсивной терапии в Винницкой областной детской клинической больнице.

Как передает УНИАН, открытие отделения состоялось сегодня во время рабочего визита главы государства в Винницу.

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Порошенко вручил сертификат на аппараты искусственной вентиляции легких для нового отделения, которое открыто после реконструкции за счет Фонда регионального развития и частично - местных бюджетов, общей стоимостью более 11 млн грн.

Президент во время встречи с коллективом больницы сказал, что открытие отделения стало возможным благодаря реформе децентрализации и желания общин проводить изменения.

«60 млрд грн было у общин, когда я был избран президентом и 250 млрд - сейчас. Эти средства - это возможности территориального развития - строительства школ, детсадов, ремонта дорог, освещения. Сейчас мы открываем новое отделение, на которое пошли средства областного бюджета, государственного фонда регионального развития, фонда соцзащиты. Ведь главным в государственном бюджете являются интересы людей - защитить, предоставить качественную услугу, научить, вылечить», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетом является повышение уровня жизни украинцев.

«Сегодня у врача есть выбор - украинского врача ждут и в Польше, и в Словакии, но я категорический противник этого. Мы должны решительно двигаться с тем, чтобы заработные платы в Украине постепенно, но в очень короткий срок приближались к заработным платам наших соседей», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко находится с рабочей поездкой в Винницкой области.