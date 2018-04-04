Супрун упрямо не собирается уходить со своей должности

Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении Супрун.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в очередной раз заявила, что в отставку не собирается.

Так перед заседанием правительства 4 апреля она прокомментировала решение Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, поддержал проект постановления об увольнении ее от занимаемой должности, повидомяле Радио Свобода .

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«Это лучшая реклама, наша реформа идет в правильном направлении », - сказала Супрун.

Она считает, что ситуация с решением комитета не будет иметь быстрого продолжения.