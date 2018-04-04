На Харковщине зафиксирована массовая вспышка отравления среди школьников

10:54, 04 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано 22 случая острой кишечной инфекции (21 ученик и повар пищеблока).

В инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы госпитализирован работник пищеблока, больные дети лечатся амбулаторно.

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Пострадавшим установлено предыдущие диагнозы: «ротавирусная инфекция» - 16 человек, «ротавирусная инфекция» - 2 человека, «гастроэнтероколит» - 4 человека.

По результатам лабораторных исследований, диагноз ротавирусная инфекция подтверждено у 10 человек.

В пищеблоке школы выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства , в частности, не соблюдается поточность технологического процесса, выявлены продукты питания без соответствующей маркировки и тому подобное.

В заведении не организован питьевой режим для учащихся.

Директору Богуславской общеобразовательной школы предоставлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства.  

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Теги: #отравление школьников#неинфекционные заболевания#детское здоровье#кишечные инфекции