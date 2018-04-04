На Харковщине зафиксирована массовая вспышка отравления среди школьников
На Харьковщине зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции среди учеников одной из школ Боровского района.
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано 22 случая острой кишечной инфекции (21 ученик и повар пищеблока).
В инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы госпитализирован работник пищеблока, больные дети лечатся амбулаторно.
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Пострадавшим установлено предыдущие диагнозы: «ротавирусная инфекция» - 16 человек, «ротавирусная инфекция» - 2 человека, «гастроэнтероколит» - 4 человека.
По результатам лабораторных исследований, диагноз ротавирусная инфекция подтверждено у 10 человек.
В пищеблоке школы выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства , в частности, не соблюдается поточность технологического процесса, выявлены продукты питания без соответствующей маркировки и тому подобное.
В заведении не организован питьевой режим для учащихся.
Директору Богуславской общеобразовательной школы предоставлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства.