На Харковщине зафиксирована массовая вспышка отравления среди школьников

В инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы госпитализирован работник пищеблока, больные дети лечатся амбулаторно.

На Харьковщине зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции среди учеников одной из школ Боровского района.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано 22 случая острой кишечной инфекции (21 ученик и повар пищеблока).

В инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы госпитализирован работник пищеблока, больные дети лечатся амбулаторно.

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Пострадавшим установлено предыдущие диагнозы: «ротавирусная инфекция» - 16 человек, «ротавирусная инфекция» - 2 человека, «гастроэнтероколит» - 4 человека.

По результатам лабораторных исследований, диагноз ротавирусная инфекция подтверждено у 10 человек.

В пищеблоке школы выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства , в частности, не соблюдается поточность технологического процесса, выявлены продукты питания без соответствующей маркировки и тому подобное.

В заведении не организован питьевой режим для учащихся.