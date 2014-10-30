В Донецке воду нужно кипятить не менее 5-7 минут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Также сообщили, что сбоев в работе коммунальных служб и движения общественного транспорта в Донецке нет.

В сообщении также напомнили жителям города, что в связи с частыми ремонтами водопровода из-за повреждения его боевыми действиями, потребителям нужно обязательно кипятить водопроводную воду не меньше 5-7 минут, и только потом она полностью пригодна для употребления в пищу.