В Донецке воду нужно кипятить не менее 5-7 минут

09:31, 30 октября 2014
Новости регионов
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В связи с частыми ремонтами водопровода из-за повреждения его боевыми действиями

Фото: informvest.com

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Также сообщили, что сбоев в работе коммунальных служб и движения общественного транспорта в Донецке нет.

В сообщении также напомнили жителям города, что в связи с частыми ремонтами водопровода из-за повреждения его боевыми действиями, потребителям нужно обязательно кипятить водопроводную воду не меньше 5-7 минут, и только потом она полностью пригодна для употребления в пищу.

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