Харьков выделил более 2 млн грн на приобретение лекарственных препаратов

Харьковский горсовет выделил из бюджета города более 2 млн грн на приобретение лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии Харьковского горсовета.

По данным Департамента здравоохранения, на приобретение лекарственных средств для антибактериальной терапии выделено 200 тыс. грн, 350 тыс. грн - на закупку интраокулярных линз для лечения больных с патологией зрения и 500 тыс. грн - на приобретение препаратов «Куросурф» и «Сурванта» с целью предоставления неотложной помощи новорожденным и недоношенным детям.

Кроме этого, своим решением депутаты выделили 1,2 млн грн на современные дезинфицирующие средства для медицинских учреждений.