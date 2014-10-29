Аптеки обяжут отпускать лекарства по рецептам

Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, планирует пересмотреть национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и изделий медицинского назначения и включить в него новые препараты.

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

«Посмотреть национальный перечень основных жизненно важных лекарственных средств и изделий медицинского назначения с включением в его состав доказано эффективных и безопасных препаратов, способных обеспечить лечение подавляющего большинства инфекционных, хронических и хирургических заболеваний», - говорится в сообщении

Согласно документу, коалиция предлагает использовать национальный перечень как базовый в рамках программы государственных гарантий обеспечения населения медицинской помощью, при разработке стандартов, протоколов лечения, клинических руководств. На его основе предлагается разработать и внедрить формулярную систему медикаментозного обеспечения в качестве организационного и экономического инструмента снабжения и использования эффективных лекарственных средств.

Кроме того, коалиция предлагает осуществлять мероприятия по уменьшению либерализации отпуска лекарств в аптеках и активно внедрять принципы рецептурного отпуска препаратов.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По состоянию на 9:48 утра среды, 29 октября, Центральная избирательная комиссия обработала 97,9% протоколов. Пятипроцентный барьер преодолевают следующие партии: «Народный фронт» - 22,17% голосов, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенко» инициировал переговоры о создании коалиции, к которым пригласил «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».