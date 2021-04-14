Министерство юстиции Украины обнародовало информацию, как можно зарегистрировать брак с иностранцем.
Так, на странице в Facebook Минюста подчеркнули, что в современном мире ни национальность, ни разное гражданство не помешают объединению в одну семью.
Читайте такжеНазваны повседневные привычки счастливых парЗаконом Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определено, что иностранцы имеют те же права и свободы, что и граждане Украины.
Какие документы нужны:
* для того, чтобы заключить брак, иностранец должен подать паспорт или паспортный документ;
• если человек ранее находился в браке – подается также документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака или признание брака недействительным;
• кроме этого, предоставляется документ, подтверждающий законность пребывания на территории Украины.
Все документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть заверены апостилем или иметь консульскую легализацию в той стране, в которой они были выданы.
Подаются документы, составленные на иностранном языке, вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке.
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Новости Украины и мира на утро 14 апреля
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