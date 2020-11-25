Сегодня все больше людей готовы простить партнеру физическую близость, но не духовную.

Можно отнекиваться и божиться, что никогда никому не изменяла, даже не осознавая, что дело не только в сексе. Более того, сегодня все больше людей готовы простить партнеру физическую близость, но не духовную.

Читайте такжеНазваны признаки того, что женщина еще не готова к новым отношениямИ учитывая, сколько внимания сейчас отведено эмоциональному интеллекту, сапиосексуальности и демисексуальности, это совершенно не удивительно.

В чем особенность эмоциональной измены, пишет издание cosmo.com.ua.

Еще в 2017 году аналитический ресурс Couples Therapy Inc. опубликовал исследование. 45% мужчин и 35% женщин, которые принимали в нем участие, признались, что хотя бы раз эмоционально изменяли своим партнерам. Проявлялось это по-разному. Одни участники часто и много переписывались с «другом», другие — много гуляли или отдыхали с ним, третьи — предпочитали рассказывать о своих проблемах, не делясь ими с имеющимся любимым человеком. Были и те, кто откровенно и регулярно с кем-то флиртовал.

Но это не все проявления эмоциональной измены. Ею однозначно можно назвать навязчивые мысли о другом человеке, кроме партнера, в том числе, и сексуального характера. В свою очередь это негативно влияет на общение с любимым человеком, приводит к ссорам, разногласиям, недопониманию. В скором времени люди просто отдаляются друг от друга и сосуществуют на одной территории, как сожители. Но посади человека-виновника ситуации на детектор, спроси, изменяет ли он, и ответ будет честно-отрицательным.

Как понять, что парень эмоционально неверен

На глаз отличить, изменяет парень только в переписках или в кровати тоже, достаточно тяжело. Признаки неверности всегда одинаковые.

Прежде всего, речь о том, что парень начинает избегать тебя или не говорить тебе о каких-то проблемах. Могут даже прозвучать аргументы в стиле «Не хочу нагружать». Явный показатель эмоциональной измены — внезапные хобби, интересы или проекты на работе, которые парень разделяет с кем-то из женской части персонала.

И самое главное — партнер очень агрессивно опровергает тот факт, что изменился или изменяет. Безусловно, это нормальная реакция человека на клевету, но, если это не так, мужчина рано или поздно сядет напротив и объяснится. А если нет, можешь смело скачивать Tinder.

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Автор: УНИАН