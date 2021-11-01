СМИ сообщают, что возможна новая система штрафов для тех, кто использует услуги проституток, и более суровые наказания для сутенеров и владельцев публичных домов.

В Испании правительство планирует запустить процедуры по запрету проституции.

Об этом заявил премьер страны Педро Санчес на съезде правящей Социалистической рабочей партии Испании, пишет Gazeta.ua со ссылкой на Polsat.

Но местные СМИ указывают, что ликвидация отрасли с оборотом €3,7 млрд может оказаться невозможной.

"Проституция ведет к порабощению женщин. Мы намерены бороться с этим. Мы инициируем процедуру искоренения проституции в нашей стране", - сказал Санчес.

По оценкам Центра социологических исследований в Мадриде, не менее 39% взрослых мужчин Испании пользовались сексуальными услугами проституток. В отрасли работает около 300 тысяч женщин.

Согласно отчету ООН за 2011 год, Испания является крупнейшим потребителем проституции в Европе и третьим по величине в мире после Таиланда и Пуэрто-Рико.

Сутенерство в Испании незаконно, и в ближайшие недели ожидается, что местный парламент обсудит ужесточение законов в этой области. Проблема в том, что женщины силой или обманом попадают на Пиренейский полуостров из-за границы.

"80% женщин, которые занимаются проституцией в Испании, делают это под принуждением, после того как их обманули в их странах преступные группировки, вовлеченные в торговлю людьми", - пишут СМИ.

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Партия Санчеса пока не представила подробностей планируемых изменений. СМИ сообщают, что возможна новая система штрафов для тех, кто использует услуги проституток, и более суровые наказания для сутенеров и владельцев публичных домов.

Ранее Санчес уже обещал вернуть в стране уголовную ответственность за проституцию. Но сейчас в Испании не предусмотрено наказание для тех, кто предлагает платные сексуальные услуги по собственному желанию.

Отметим, что при изменении в законодательстве испанцы стараются использовать опыт других стран. Франция ввела уголовную ответственность за покупку сексуальных услуг, усилив борьбу с торговлей людьми и предоставив "программу ухода" для секс-работников.

У планов правительства есть противники, выступающие за ужесточение регулирования, но не за ликвидацию отрасли.

"Когда что-то запрещают, появляется мафия. Запрет индустрии загонит проституцию в подполье. Новые правила могут приговорить 300 тыс. человек к безработице. До сих пор правительство не связывалось с представителями отрасли для консультаций", - предупредила генеральный секретарь профсоюза секс-работников Конса Боррелл.

Напомним, в 1995 году Испания ослабила законы, криминализирующие проституцию, для борьбы против торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. С тех пор отрасль процветает.

Отметим, как сообщал УНИАН, власти столицы Нидерландов хотят очистить центр города от проституции и "перезагрузить" туризм. Для этого окна борделей в районе красных фонарей в Амстердаме будут закрыты, а весь "центр эротики" будет перенесен подальше от центра города.

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Автор: Виктория Гордиенко