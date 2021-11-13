Частью процесса улучшения качества помощи в планировании семьи является именно выбор метода контрацепции и понимание потребности партнеров.
Как рассказали эксперты Минздрава Украины в официальном Telegram-канале ведомства, ежегодно в период 2015-2019 гг. в мире делалось в среднем 39 абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. 29% всех беременностей закончились из-за искусственного прерывания, при этом каждый третий аборт проводился в наименее безопасных или опасных условиях.
По словам медиков, существует много различных способов контрацепции. Они имеют различные механизмы действия и эффективность в предотвращении нежелательной беременности. При этом только презервативы препятствуют как беременности, так и распространению инфекций, передающихся половым путем, в частности ВИЧ.
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Самые распространенные методы контрацепции по данным Минздрава:
- Гормональные методы: оральные таблетки, имплантаты, пластыри, вагинальные кольца и т. д.
Они выделяют небольшое количество одного или нескольких гормонов, которые препятствуют овуляции.
- Внутриматочные спирали (ВМС) – это контрацептивное средство, которое имплантируют в матку, где он выделяет медный компонент или небольшое количество гормона, чтобы предотвратить проникновение сперматозоидов к яйцеклетке.
- Таблетки экстренной контрацепции используют для предотвращения беременности после незащищенного секса или если контрацепция оказалась неэффективной.
- Мужские презервативы надеваются на эрегированный половой член непосредственно перед его введением.
Женские презервативы могут оставаться внутри до 10 часов, поэтому такой презерватив можно "одеть" за несколько часов до секса, а не перед началом. При правильном использовании как мужские презервативы, так и фемидомы надежно защищают от нежелательной беременности и предотвращают передачу болезней, передающихся половым путем. Оба средства образуют барьер, препятствующий встрече спермы и яйцеклетки, отметили в Минздраве.
- Стерилизация считается постоянным и надежным методом. В результате вазэктомии становится невозможным попадание сперматозоидов в секрет предстательной железы мужчин, а значит, сперматозоиды при половом акте не попадают в половые пути женщины и не могут оплодотворить яйцеклетку.
Женщины могут пройти процедуру трубной окклюзии – хирургического блокирования проходимости маточных труб. Важным является добровольный и осознанный выбор такого метода контрацепции.
Вместе с тем в Минздраве подчеркнули, что существуют методы, которые не защищают ни от нежелательной беременности, ни от инфекций. А именно:
- Прерванный половой акт – один из самых древних естественных методов контрацепции, заключающийся в выведении полового члена из влагалища до начала эякуляции.
Этот метод крайне ненадежен, поскольку сперматозоиды у мужчины могут находиться в уретре и выделяться до момента эякуляции. Кроме того, он не защищает от инфекций, передающихся половым путем.
- Симптотермальный метод основан на том, чтобы вычислить момент овуляции и воздерживаться от контактов в этот период.
Такой метод довольно хлопотный и требует ежедневной оценки слизи и базальной температуры, которая должна измеряться сразу после пробуждения до любой физической активности. И даже при очень правильном выполнении этот метод остается не очень надежным, отметили в Минздраве.
"Подчеркиваем, что методы и средства контрацепции, кроме презервативов, требуют консультации врача, а некоторые даже хирургического вмешательства", - заявили в Минздраве.
Напомним, недавно американская Калифорния стала первым в США штатом, который запретил мужчинам снимать презерватив во время сексуального акта, не сообщая об этом партнеру или партнерше.