Эксперты отметили, что методы и средства контрацепции, кроме презервативов, требуют консультации врача, а некоторые даже хирургического вмешательства.

Частью процесса улучшения качества помощи в планировании семьи является именно выбор метода контрацепции и понимание потребности партнеров.

Как рассказали эксперты Минздрава Украины в официальном Telegram-канале ведомства, ежегодно в период 2015-2019 гг. в мире делалось в среднем 39 абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. 29% всех беременностей закончились из-за искусственного прерывания, при этом каждый третий аборт проводился в наименее безопасных или опасных условиях.

По словам медиков, существует много различных способов контрацепции. Они имеют различные механизмы действия и эффективность в предотвращении нежелательной беременности. При этом только презервативы препятствуют как беременности, так и распространению инфекций, передающихся половым путем, в частности ВИЧ.

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Самые распространенные методы контрацепции по данным Минздрава:

Гормональные методы: оральные таблетки, имплантаты, пластыри, вагинальные кольца и т. д.

Они выделяют небольшое количество одного или нескольких гормонов, которые препятствуют овуляции.

Внутриматочные спирали (ВМС) – это контрацептивное средство, которое имплантируют в матку, где он выделяет медный компонент или небольшое количество гормона, чтобы предотвратить проникновение сперматозоидов к яйцеклетке.

Таблетки экстренной контрацепции используют для предотвращения беременности после незащищенного секса или если контрацепция оказалась неэффективной.

Мужские презервативы надеваются на эрегированный половой член непосредственно перед его введением.

Женские презервативы могут оставаться внутри до 10 часов, поэтому такой презерватив можно "одеть" за несколько часов до секса, а не перед началом. При правильном использовании как мужские презервативы, так и фемидомы надежно защищают от нежелательной беременности и предотвращают передачу болезней, передающихся половым путем. Оба средства образуют барьер, препятствующий встрече спермы и яйцеклетки, отметили в Минздраве.

Стерилизация считается постоянным и надежным методом. В результате вазэктомии становится невозможным попадание сперматозоидов в секрет предстательной железы мужчин, а значит, сперматозоиды при половом акте не попадают в половые пути женщины и не могут оплодотворить яйцеклетку.

Женщины могут пройти процедуру трубной окклюзии – хирургического блокирования проходимости маточных труб. Важным является добровольный и осознанный выбор такого метода контрацепции.

Вместе с тем в Минздраве подчеркнули, что существуют методы, которые не защищают ни от нежелательной беременности, ни от инфекций. А именно:

Прерванный половой акт – один из самых древних естественных методов контрацепции, заключающийся в выведении полового члена из влагалища до начала эякуляции.

Этот метод крайне ненадежен, поскольку сперматозоиды у мужчины могут находиться в уретре и выделяться до момента эякуляции. Кроме того, он не защищает от инфекций, передающихся половым путем.

Симптотермальный метод основан на том, чтобы вычислить момент овуляции и воздерживаться от контактов в этот период.

Такой метод довольно хлопотный и требует ежедневной оценки слизи и базальной температуры, которая должна измеряться сразу после пробуждения до любой физической активности. И даже при очень правильном выполнении этот метод остается не очень надежным, отметили в Минздраве.

"Подчеркиваем, что методы и средства контрацепции, кроме презервативов, требуют консультации врача, а некоторые даже хирургического вмешательства", - заявили в Минздраве.

Напомним, недавно американская Калифорния стала первым в США штатом, который запретил мужчинам снимать презерватив во время сексуального акта, не сообщая об этом партнеру или партнерше.

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Автор: Виктория Гордиенко