За свою историю человечество придумало тысячи способов защиты от нежелательной беременности: от спринцевания травяными настоями до операции. Современным женщинам стоит знать, какие из них эффективны, а какие - нет.
1. Стерилизация - 99,5%. Эту операцию проводят и мужчинам, и женщинам. В обоих случаях вероятность нежелательной беременности стремится к нулю. Мужская стерилизация намного проще и безопаснее.
2. Внутриматочные спирали - 97-99,5%. Один из самых удобных способов: всего один поход к гинекологу, и следующие 3-7 лет можно не вспоминать о контрацепции. Гормональные спирали выбрасывают в кровь небольшие дозы гормонов, чтобы подавить овуляцию. Негормональные - мешают оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к матке.
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Главный минус метода в том, что, если беременность все же наступит, она будет внематочная. А это прямая угроза для жизни женщины.
3. Таблетки - 91-99%. Это очень надежный метод: при правильном приеме его эффективность доходит до 99,7%. Статистику портят те, кто забывает выпить таблетку вовремя. Или не знают о том, что оральные контрацептивы могут не подействовать из-за рвоты или диареи.
4. Экстренная контрацепция - 95-98%. Но только если таблетку принять в первые сутки после сексуального контакта. На второй день эффективность падает до 85%, на третий - до 58%.
Экстренная контрацепция, поэтому и экстренная, чтобы стараться до нее не доходить. Иначе будьте готовы к тошноте, рвоте, боли, кровотечению и другим неприятным побочным эффектам.
5. Презервативы - 88-95%. Это единственный разумный метод в том случае, если вам неизвестен ваш ВИЧ-статус или партнера. Чтобы добиться 95% защиты и от беременности, и от болезней, нужно:
- убедиться, что презерватив не поврежден;
- надевать его по инструкции;
- использовать до начала акта;
- пользоваться лубрикантами только на водной основе.
6. Календарь - 75%. Самый древний и один из самых ненадежных способов. Он работает только в том случае, если цикл женщины идеален и овуляция всегда приходит вовремя. Но такое бывает редко. Кроме того, слишком много факторов (от стресса до лекарств) могут сбить цикл.
7. Спермициды — 21%. Кремы, гели и свечи по идее должны закрывать вход в матку и подавлять активность сперматозоидов, но на практике это не так, передает nashamama.com.
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