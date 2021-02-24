Постановление о разводе приняли согласно новому гражданскому кодексу страны. Он позволяет мужчине или женщине при разводе требовать компенсации, если он или она больше тратили времени на домашнюю работу, уход за детьми или уход за пожилыми родственниками.

Суд по разводам в Пекине обязал мужчину компенсировать его бывшей жене неоплачиваемую домашнюю работу, которую она выполняла во время брака.

Как сообщает BBC, мужчина с фамилией Чэнь подал на развод с женой Ван в 2020 году, они прожили в браке с 2015 года. Сначала женщина не хотела разводиться, но позже попросила от мужа денежную компенсацию. Она объяснила это тем, что Чэнь не выполнял никакую домашнюю работу и не ухаживал за их сыном во время брака.

Суд стал на сторону Ван. Он обязал мужа ежемесячно платить алименты в размере 2 тысячи юаней (310 долларов), а также выплатить уже бывшей жене 50 тысяч юаней (7 700 долларов) за работу по дому.

Постановление о разводе приняли согласно новому гражданскому кодексу страны. Он позволяет мужчине или женщине при разводе требовать компенсации, если он или она больше тратили времени на домашнюю работу, уход за детьми или уход за пожилыми родственниками. Ранее супруги в Китае тоже могли требовать компенсации, но только при условии, что у них было это прописано в брачном договоре.

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В то же время в соцсети Weibo не все согласились с решением суда. Некоторые пользователи писали, что размер компенсации слишком мал. Один из комментаторов написал, что домашняя работа недооценивается, в частности, в Пекине нанять няню на год стоит более 50 тысяч юаней.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, женщины в Китае тратят почти 4 часа в день на неоплачиваемую работу по дому — это примерно в 2,5 раза больше, чем мужчины.

В среднем в мире женщины тратят на домашнюю работу вдвое больше, чем мужчины. Так, в Финляндии женщины тратят 235 минут каждый день на работу по дому, а мужчины — 157. В Турции женщины тратят на неоплачиваемую работу 305 минут ежедневно, а мужчины — 67.

В Польше 295 минут ежедневно тратят женщины и 158 минут — мужчины. Данных об Украине в Организации нет.

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Автор: УНИАН