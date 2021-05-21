Объятия могут стать не только способом проявить любовь и заботу к ближнему, но и возможностью сделать свою жизнь длиннее и приятнее.

Чаще всего объятия воспринимаются людьми, как способ показать доверие или любовь. Но оказывается, есть и другие причины, по которым этот жест доставляет много приятных ощущений.

Как пишет Країна здоров'я, ученые в Великобритании установили, что у прикосновений есть два фактора:

первый называется "быстрым прикосновением" и заключается в ответе нервной системы на внешние сигналы, например, если рука прикоснулась к чему-то горячему.;

другой - "медленное прикосновение", устроенное гораздо сложнее. Исследователям удалось обнаружить лишь недавно. Оказалось, что "медленное прикосновение" связано с группой нервов, так называемыми тактильными афферентами. Они отвечают за эмоциональное значение прикосновений.

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Эта группа афферентов рассматривается учеными как сигнал о приятных аспектах социальных тактильных взаимодействий. Таким образом, при объятиях или ласковых прикосновениях группа нервов посылает в мозг сигнал, который вызывает каскад нейрохимических сигналов. В том числе вырабатывается окситоцин, замедляющий сердцебиение и понижающий уровень стресса и беспокойства. В результате мозг высвобождает эндорфин, который в свою очередь поддерживает ощущение удовольствия.

Вследствие расслабления и успокоения, которые приносят объятия, улучшается общее здоровье, в том числе:

улучшается сон; повышается стрессоустойчивость; улучшается иммунитет.

Недостаток социального взаимодействия и одиночество могут привести к преждевременной смерти, уверяют ученые. Поэтому объятия могут стать не только способом проявить любовь и заботу к ближнему, но и возможностью сделать свою жизнь длиннее и приятнее.

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Автор: Иван Бойко