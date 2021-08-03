Как оказалось, внешняя непривлекательность партнера имеет один большой плюс для отношений.

Исследование, проведенное факультетом психологии Университета Флориды, показало, что мужчина заслуживает девушку куда более привлекательную, чем он сам. Более того, только такую девушку он сможет сделать счастливой.

Ученые из Флориды под руководством доктора Тани Рейнольдс проанализировали анкетные данные более 200 молодоженов в возрасте 20 лет. Вопросы анкеты касались в основном привычек питания респондентов, их ежедневных процедур по уходу за собой и в целом их отношения к собственной внешности.

Результаты вернули веру в светлое будущее даже самых малопривлекательным обитателям Флориды.

Читайте такжеРаскрыты топ-5 секретов идеальных отношений, которые помогут избежать конфликтов и сохранить любовь

Выяснилось, что те женщины, которые считали своих мужей более привлекательными, были постоянно недовольны собственной внешностью. Они сидели на диетах и изнуряли свой организм занятиями фитнесом, лишь бы соответствовать своему более привлекательному мужу. Еще их постоянно мучил страх, что этот более привлекательный муж встретит кого-то более привлекательного.

В то же время те женщины, которые были привлекательнее своих мужей, чувствовали себя абсолютно счастливыми. Они не мучили себя спортом и диетами и не беспокоились, что их малосимпатичный муж бросит их. То есть вовсю наслаждались своими стабильными отношениями и своей высокой самооценкой.

Так что, когда в следующий раз встретишь на улице невероятную красавицу рядом с заурядным типом, не удивляйся.

Вас так же могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко