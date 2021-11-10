Из-за отсутствия сексуального образования в школах, родителям необходимо брать на себя функцию просветителя.
Как утверждают эксперты, желательно, чтобы мама спокойно рассказала дочери о важных нюансах, пишет nashamama. Каких именно - читайте дальше.
- О репродуктивной системе женщины
Для того, чтобы подросток захотел с вами разговаривать о первом сексе, у вас должны быть доверительные взаимоотношения. А тема секса в семье - открытой к обсуждению. Желательно, чтобы разговоры о взрослении, физиологии женского организма, сексе и беременности проводились постепенно, начиная с 3-4 лет, и с каждым годом информация расширялась и углублялась. Взрослый откровенный разговор о первом сексе должен произойти до 12 лет.
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Начните его с разъяснения особенностей женской физиологии. Расскажите дочке, что каждый месяц в ее организме происходит ряд изменений:
- после окончания текущей менструации и до начала следующей в матке, в женском репродуктивном органе, растет внутренний слой - эндометрий, к которому в случае беременности крепится эмбрион;
- в середине цикла происходит овуляция — женская половая клетка, яйцеклетка выходит из яичников и в течение 24 часов ожидает оплодотворения. Сперматозоиды живут в шейке матки до 3 суток;
- если оплодотворения не произошло, наступает менструация — внутренний слой матки, эндометрий, отторгается и выводится с менструальной кровью. До следующей овуляции в матке вырастет новый эндометрий, чтобы обеспечить наилучшие условия для теоретически возможной беременности.
Самая высокая вероятность забеременеть - середина цикла, то есть день овуляции. Но в подростковом возрасте овуляция происходит не по календарю, а произвольно. Об этом свидетельствует нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации 2-3 месяца подряд. Если до овуляции в шейке матки в течение 2-3 суток будут присутствовать активные, подвижные сперматозоиды, они оплодотворят яйцеклетку. Иногда овуляция происходит после менструации. Поэтому первый секс, как и последующие половые акты, должен происходить с использованием презерватива.
- О защите, отказе и взаимном желании
Подростки рассматривают секс как часть отношений, в которых присутствует телесная близость. Им трудно защищать свое тело из-за страха быть брошенным или нелюбимым. Поэтому вы должны рассказать дочке, что фразы вроде: "Если ты отказываешься заниматься со мной сексом, ты меня не любишь", "У меня нет презерватива, но ты можешь мне доверять" - это не проявление чувств, а манипуляция, признак потребительских отношений.
Первый секс не должен быть спонтанным, незащищенным, принудительным, "пьяным". По статистике, 8 из 10 парней-подростков не женятся на матерях своих детей.
Здоровые сексуальные отношения состоят из:
- доверия;
- права на слова "нет" и "стоп";
- обоюдного сексуального желания;
- чувства защищенности и удовлетворения;
- обязательной контрацепции.
В разговоре о первом сексе эксперты советуют затронуть тему боли. С точки зрения физиологии боль во время первого полового акта связана с отсутствием вагинальной смазки, травмированием слизистой влагалища, повреждением девственной плевы. С точки зрения психологии - из-за скованности, стыда, страха не оправдать ожидания партнера и увидеть / не заметить кровь.
Во-первых, девочка должна знать, что девственная плева есть у не каждой женщины. Некоторые рождаются без нее, и это нормально. Если плева есть, после возможного повреждения во время первого полового акта, она заживает, постепенно растягивается и становится почти незаметной. Наличие крови после первого секса может быть связано не с девственной плевой, а, например, с травмированием тканей влагалища из-за отсутствия смазки или неопытности партнера.
Во-вторых, она имеет право сказать "стоп" в любой момент полового акта, если ей больно и неприятно. И партнер обязан остановиться.
В-третьих, не стоит идеализировать первый секс и ожидать "невероятных ощущений", о которых рассказывают подружки с опытом. Удовольствие зависит от многих факторов — от уровня покоя, психологической зрелости, атмосферы, отношений девочки к собственному телу, опытности партнера. Первый половой акт может завершиться преждевременной эякуляцией у партнера или произойти без оргазма, и это нормально. Но по этому опыту можно оценивать секс в общем, как и свою сексуальность. Если у девочки возникает отвращение к половой близости, необходимо понять: оно было навязано обществом или возникло из-за определенных действий, высказывания партнера.
На правах человека с личным опытом донесите дочери, что:
— секс не ускоряет взросление и не повышает уровень популярности;
— секс - это ответственность за свое здоровье и будущее;
— нельзя полагаться на партнера, опыт подруг, везение;
— прерванный половой акт - не метод контрацепции;
— секс не укрепляет отношения;
— секс не является доказательством любви и преданности;
— отказывать нормально, как и получать отказы;
— необходимо уважать свое тело и тело своего партнера;
— нельзя заниматься сексом только ради секса или удовольствия другого человека;
— оптимальный возраст для начала сексуальной жизни - 16-18 лет, когда с точки зрения физиологии организм готов к сексу и беременности.
Не игнорируйте тему секса. Суровый родительский тон, запугивание - "методы", которые не работают, делают секс в глазах подростка постыдным, грязным, неважным.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали основные правила гигиены девочек и призвали родителей быть рядом с ребенком и помогать ему правильно ухаживать за своим телом.
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