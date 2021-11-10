В разговоре о первом сексе эксперты советуют затронуть тему боли.

Из-за отсутствия сексуального образования в школах, родителям необходимо брать на себя функцию просветителя.

Как утверждают эксперты, желательно, чтобы мама спокойно рассказала дочери о важных нюансах, пишет nashamama. Каких именно - читайте дальше.

О репродуктивной системе женщины

Для того, чтобы подросток захотел с вами разговаривать о первом сексе, у вас должны быть доверительные взаимоотношения. А тема секса в семье - открытой к обсуждению. Желательно, чтобы разговоры о взрослении, физиологии женского организма, сексе и беременности проводились постепенно, начиная с 3-4 лет, и с каждым годом информация расширялась и углублялась. Взрослый откровенный разговор о первом сексе должен произойти до 12 лет.

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Начните его с разъяснения особенностей женской физиологии. Расскажите дочке, что каждый месяц в ее организме происходит ряд изменений:

после окончания текущей менструации и до начала следующей в матке, в женском репродуктивном органе, растет внутренний слой - эндометрий, к которому в случае беременности крепится эмбрион;

в середине цикла происходит овуляция — женская половая клетка, яйцеклетка выходит из яичников и в течение 24 часов ожидает оплодотворения. Сперматозоиды живут в шейке матки до 3 суток;

если оплодотворения не произошло, наступает менструация — внутренний слой матки, эндометрий, отторгается и выводится с менструальной кровью. До следующей овуляции в матке вырастет новый эндометрий, чтобы обеспечить наилучшие условия для теоретически возможной беременности.

Самая высокая вероятность забеременеть - середина цикла, то есть день овуляции. Но в подростковом возрасте овуляция происходит не по календарю, а произвольно. Об этом свидетельствует нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации 2-3 месяца подряд. Если до овуляции в шейке матки в течение 2-3 суток будут присутствовать активные, подвижные сперматозоиды, они оплодотворят яйцеклетку. Иногда овуляция происходит после менструации. Поэтому первый секс, как и последующие половые акты, должен происходить с использованием презерватива.

О защите, отказе и взаимном желании

Подростки рассматривают секс как часть отношений, в которых присутствует телесная близость. Им трудно защищать свое тело из-за страха быть брошенным или нелюбимым. Поэтому вы должны рассказать дочке, что фразы вроде: "Если ты отказываешься заниматься со мной сексом, ты меня не любишь", "У меня нет презерватива, но ты можешь мне доверять" - это не проявление чувств, а манипуляция, признак потребительских отношений.

Первый секс не должен быть спонтанным, незащищенным, принудительным, "пьяным". По статистике, 8 из 10 парней-подростков не женятся на матерях своих детей.

Здоровые сексуальные отношения состоят из:

доверия; права на слова "нет" и "стоп"; обоюдного сексуального желания; чувства защищенности и удовлетворения; обязательной контрацепции.

В разговоре о первом сексе эксперты советуют затронуть тему боли. С точки зрения физиологии боль во время первого полового акта связана с отсутствием вагинальной смазки, травмированием слизистой влагалища, повреждением девственной плевы. С точки зрения психологии - из-за скованности, стыда, страха не оправдать ожидания партнера и увидеть / не заметить кровь.

Во-первых, девочка должна знать, что девственная плева есть у не каждой женщины. Некоторые рождаются без нее, и это нормально. Если плева есть, после возможного повреждения во время первого полового акта, она заживает, постепенно растягивается и становится почти незаметной. Наличие крови после первого секса может быть связано не с девственной плевой, а, например, с травмированием тканей влагалища из-за отсутствия смазки или неопытности партнера.

Во-вторых, она имеет право сказать "стоп" в любой момент полового акта, если ей больно и неприятно. И партнер обязан остановиться.

В-третьих, не стоит идеализировать первый секс и ожидать "невероятных ощущений", о которых рассказывают подружки с опытом. Удовольствие зависит от многих факторов — от уровня покоя, психологической зрелости, атмосферы, отношений девочки к собственному телу, опытности партнера. Первый половой акт может завершиться преждевременной эякуляцией у партнера или произойти без оргазма, и это нормально. Но по этому опыту можно оценивать секс в общем, как и свою сексуальность. Если у девочки возникает отвращение к половой близости, необходимо понять: оно было навязано обществом или возникло из-за определенных действий, высказывания партнера.

На правах человека с личным опытом донесите дочери, что:

— секс не ускоряет взросление и не повышает уровень популярности;

— секс - это ответственность за свое здоровье и будущее;

— нельзя полагаться на партнера, опыт подруг, везение;

— прерванный половой акт - не метод контрацепции;

— секс не укрепляет отношения;

— секс не является доказательством любви и преданности;

— отказывать нормально, как и получать отказы;

— необходимо уважать свое тело и тело своего партнера;

— нельзя заниматься сексом только ради секса или удовольствия другого человека;

— оптимальный возраст для начала сексуальной жизни - 16-18 лет, когда с точки зрения физиологии организм готов к сексу и беременности.

Не игнорируйте тему секса. Суровый родительский тон, запугивание - "методы", которые не работают, делают секс в глазах подростка постыдным, грязным, неважным.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали основные правила гигиены девочек и призвали родителей быть рядом с ребенком и помогать ему правильно ухаживать за своим телом.

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Автор: Виолетта Орлова