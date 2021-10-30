В ведомстве призвали родителей быть рядом с ребенком и помогать ему правильно ухаживать за своим телом.

Регулярный и правильный уход за телом способствует гармоничному общему физическому и половому развитию, а в более взрослом возрасте усиливает уверенность в себе, утверждают в Минздраве Украины.

В рамках рубрики #sex_education в Telegram медики рассказали о гигиене девочек.

Как сообщили эксперты, женская вагина закрыта большими половыми губами, и подобно крайней плоти у мальчиков, защищает внутренние органы от попадания инфекции.

"В первые дни после рождения вы можете заметить у дочери незначительные выделения из влагалища с прожилками крови. Такие выделения вызваны тем, что в крови ребенка еще присутствуют гормоны матери (эстрогены) и это — норма. Так же нормальные прозрачные слизистые выделения. Если же выделения имеют неприятный запах, сопровождаются дискомфортом и покраснением - обратитесь к врачу", - отметили в Минздраве.

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Между большими и малыми половыми губами у новорожденных накапливаются физиологические выделения белого цвета. По словам медиков, их следует смывать проточной водой или ватным тампоном (во избежание воспаления) по направлению от лобка к анусу.

В Минздраве рассказали по ежедневный уход за гигиеной девочек:

Подмывать девочку надо после каждой дефекации по меньшей мере дважды в день.

Мыть надо только наружные половые органы.

Допустимо использование кремов против пеленочного дерматита и только по рекомендации педиатра.

Снимайте подгузник и устраивайте воздушные ванны.

Заведите отдельное полотенце для протирания половых органов после купания.

Девочкам, которые уже отказались от подгузников, лучше выбирать хлопковое белье, а также свободную одежду, которая не стесняет движения.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что

Для мытья не нужны мочалки или губки.

Мыло (особенно хозяйственное), взрослые гели для интимной гигиены применять нельзя, воды — достаточно.

Нельзя, чтобы разнообразные косметические кремы и моющие средства попадали на слизистую половых органов.

"Важно периодически осматривать наружные половые органы ребенка, ведь у девочек часто случается заболевание наружных половых органов, при котором малые половые губы слипаются, образуя прозрачную пленку — синехии. Синехии появляются у девочек в возрасте от 4 месяцев до 6 лет и могут не проходить до периода полового созревания", - отметили в Миндраве.

Симптомы синехии, при которых стоит безотлагательно обратиться за медицинской помощью:

затрудненное мочеиспускание; раздражение и боль в промежности; дискомфорт и / или боль внизу живота; дискомфорт во время ходьбы / игр, надевание белья или подгузника.

Стоит отметить, что уже с раннего школьного возраста стоит поговорить с дочерью о менструальном кровотечении. Девочка должна знать, что это абсолютно естественный процесс. Нелишне рассказать о менструации и мальчикам. Это поможет сформировать адекватное отношение к вопросам женского здоровья.

"Расскажите ребенку о том, какие есть одноразовые и многоразовые средства менструальной гигиены: прокладки, тампоны, менструальные чаши и менструальные трусики. Объясните, какие изменения произойдут в ее теле, и поддержите дочь. Будьте рядом и в важный период развития и взросления, рассказывайте об уходе за своим телом. Это не только позволит сформировать вокруг ребенка безопасную среду, но и поддержать и сформулировать ее здоровье", - отметили медики.

Напомним, ранее гинеколог Татьяна Шевчук в интервью УНИАН рассказала, насколько важна гигиена интимных органов до и после секса, стоит ли избавляться от волос в интимной зоне и каким способом лучше это делать, как выбирать себе нижнее белье и вредно ли использовать ежедневные прокладки.

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Автор: Виктория Гордиенко