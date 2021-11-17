Секс после родов у некоторых женщин по ощущениям, как впервые.

В первые пару месяцев после родов врачи рекомендуют женщине воздерживаться от половой жизни. Это ограничение связано с тем, что после родов матке нужно время, чтобы вернуться в свои добеременные нормы.

Место, где была плацента, должно зажить, после ее отделения там есть рана, и само влагалище после родов должно восстановиться.

Решение о возобновлении половой жизни принимает врач после осмотра. Хорошо, если срок реабилитации не приходится продлевать.

Секс после родов у некоторых женщин по ощущениям, как впервые. Трудно заниматься любовью, не только не испытывая удовольствие, а совершенно противоположное ощущение. Это быстро проходит, однако неизбежно. Между тем есть еще некоторые моменты, которые могут помешать восстановлению интимной жизни.

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Ответственность за ребенка. В первые месяцы жизни ребенок много спит, и у женщины есть время на личную жизнь. Но это те месяцы, когда она еще не полностью адаптировались к новой жизни, и интимная жизнь не особо насыщена. Позже, когда психика становится на место, трудности появляются в связи с подрастающим ребенком. Малыш требует внимания, плачет и капризничает. У женщины с мужем не раз была ситуация, когда приходилось "останавливаться на полпути". Первый год после родов - самый трудный в этом плане.

Страх забеременеть. Ходить с животом 9 месяцев, пережить токсикоз и роды - это испытание. Женщины не готовы очень быстро родить второго ребенка. А многие мужчины верят, что вероятность беременности совсем не высока.

Очень важно, когда рядом с женщиной понимающий и терпеливый мужчина. В этот период мужчине важно быть нежным и ласковым. Излишний напор мужчины только может оттолкнуть и вызвать агрессию женщины, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова