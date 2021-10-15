Если страсть может случиться с кем угодно, то эмоциональная измена назревает не один день и не после одного бокала шампанского.

Психологи и сексологи говорят чаще о физической измене. Но опаснее физической измены может быть эмоциональная, когда между мужчиной и женщиной интима может и не быть.

Если страсть может случиться с кем угодно, то эмоциональная измена выстраивается не за один день и не после одного бокала шампанского.

Эмоциональную измену часто путают с дружбой и общением. Но это далеко не дружба. Представьте, что на работу пришел новый коллега. Вы с ним сдружились, вместе ходите на обед, много разговариваете, шутите. Вы идеально подходите друг другу, но у одного из вас или у обоих есть отношения. Или другой вариант. Ваш муж тесно общается с подругой детства или коллегой, они часто созваниваются и переписываются.

Современные исследования психологов свидетельствуют, что почти 80% физических измен начинались с дружбы. Это была не страсть на одну ночь, а полноценные отношения на стороне.

Читайте такжеПсихолог объяснила, можно ли считать флирт изменой

Для того, чтобы понять, что это эмоциональная измена, надо честно ответить себе на несколько вопросов:

Если случится радостное или печальное событие, с кем вы разделите новость?

Обсуждаете ли вы с другом свои семейные отношения?

Рассказываете ли вы второй половинке о вашем общении с другими?

Скрываете ли вы переписку и телефонные звонки?

Бывает ли у вас сексуальное возбуждение в отношении другого?

Если большинство ответов "да" - это не просто дружба.

Помимо того, что риски физической измены возрастают, она указывает на то, что ваши отношения "трещат по швам". Более того, если у кого-то из вас есть такой "друг" или "подруга", партнер всегда выглядит в невыгодном свете. Как минимум потому что, подругу он видит красивой, а вас в бесформенной футболке со сковородкой в руках. Как и ваш муж разбрасывает носки по квартире, пока "друг" рассказывает красивые истории во время перерыва на обед.

Честно ответить себе, что вам нравится в общении с "другом"? Это будет маркером того, чего нет в нынешних отношениях. И если есть желание улучшить отношения со второй половинкой, то придется над ними поработать, пишет nashamama.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова