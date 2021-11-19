Ученые убеждены, что это открытие является важным вкладом в исследование взаимоотношений, которое основывается на очень важных микропроцессах взаимодействия между парами и помогает понять саму природу таких отношений.

В США ученые выяснили, что, когда давние партнеры находятся близко друг к другу, частота их сердечных сокращений синхронизируется в сложных схемах взаимодействия.

Как показало исследование по изучению динамики долгосрочных отношений из-за пространственной близости, проведенное в Университете Иллинойса, по мере того, как пары стареют вместе, их взаимозависимость усиливается, пишет MedicalXpress.

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По словам экспертов, часто такие пары становятся основным источником физической и эмоциональной поддержки друг для друга. Долгосрочные браки имеют огромное влияние на здоровье и благополучие, но такая несомненная польза во многом зависит от качества отношений, отмечают ученые.

"Когда в ходе исследования мы спрашивали семейные пары, которые прожили вместе по 30-40 лет, насколько они довольны своим союзом, многие в ответ начинал смеяться", – рассказал доцент кафедры человеческого развития и семейных исследований Брайан Огольскі.

По их мнению, говорит исследователь, такая долгая совместная жизнь сама по себе говорит о том, что люди по-настоящему привязаны и верны друг другу. Он также отмечает, что просто быть рядом с другим человеком не всегда полезно, это зависит от характера взаимодействия. Близость в контексте конфликта сильно отличается от близости в контексте любовного взаимодействия. Точно так же и изменения частоты сердечных сокращений могут быть положительными или отрицательными.

"Мы сосредоточены не на причине и следствии, а на общей регуляции, которая происходит, когда частота сердечных сокращений меняется синхронно", – говорит исследователь и уточняет: это, когда партнеры находятся рядом, модели их сердечного ритма указывают на взаимодействие.

В исследовании приняли участие 10 гетеросексуальных пар в возрасте от 64 до 88 лет, которые состояли в отношениях от 14 до 65 лет. Ученые наблюдали за парами в течение двух недель, постоянно отслеживая частоту их сердечных сокращений и их близость друг к другу, когда они находятся дома.

Участники носили прибор, измеряющий частоту сердечных сокращений. У них также было небольшое устройство для определения приближения. Исследователи установили в доме датчики, которые позволили им следить за устройствами и наблюдать в реальном времени, насколько физически близки супруги друг к другу. Затем они могли сопоставить все три показателя – частоту сердечных сокращений каждого партнера и близость пары – в режиме реального времени.

Результаты показали взаимосвязь опережения и запаздывания при синхронизации сердечного ритма, когда один партнер ведет, а другой следует за ним.

"Это когда один партнер словно запускает другой, и они начинают уникальный танец, который влияет на их физиологию и поведение в течение дня", – утверждает ученый.

Он отмечает, что это открытие является важным вкладом в исследование взаимоотношений, которое основывается на очень важных микропроцессах взаимодействия между парами и помогает понять саму природу таких отношений.

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Автор: Виктория Гордиенко