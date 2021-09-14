Среднестатистический европеец целуется за день 7 раз. Первый поцелуй у большинства случается в 14 лет, а женщина до замужества в среднем успевает попробовать поцелуи 7-9 мужчин. Удивили?
Вряд ли вы будете отрицать, что поцелуи - невероятно приятное действие, а как утверждают ученые - еще и очень полезна для организма, пишет nashamama.
Предлагаем вам факты о том, что целоваться действительно необходимо:
- Поцелуй способен заменить жвачку, ибо нормализует кислотность в полости рта. Сделайте привычкой целоваться каждый раз после еды, и на кариес вам будет безразлично.
- Во время поцелуя у мужчин сердце разгоняется до 110 ударов за минуту, а у женщин - до 108 ударов в минуту. А вместо обычных 20 вдохов за время поцелуя необходимо делать 60. В связи с этим улучшается кровоток, снабжение тканей и органов кислородом, что благотворно сказывается на работе не только сердечно-сосудистой системы, но и легких, желудка и мочевого пузыря.
- Поцелуи могут стать профилактикой инсульта, старческих болезней мозга и сахарного диабета.
- Поцелуй в губы - отличная профилактика заболеваний эндокринной системы, поскольку стимуляция нервных окончаний на внутренней слизистой губ стимулирует работу надпочечников и поджелудочной железы.
- Поцелуи прекрасно решают проблему морщин и преждевременного старения, потому что являются отличной гимнастикой для лица. Во время поцелуя задействованы 34 лицевые мышцы, а усиленное кровоснабжение питает ткани, повышает тонус кожи и как следствие - разглаживает мелкие морщинки.
- Поцелуи с любимым - отличное средство от беспокойства и бессонницы, поскольку они тормозят образование глюкокортикоидов - гормонов, вызывающих стрессы.
Ученые убеждены: три поцелуя по 20 секунд снизят уровень стресса, поднимут настроение на весь день, нормализуют давление и избавят от бессонницы.
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- Поцелуи способны избавить от лишних килограммов. Так, например, минутный поцелуй сжигает около 30 калорий.
- Сексологи утверждают, что при длительном чувственном поцелуе у женщины может произойти оргазм. Ведь на губах 10 тысяч нервных окончаний, а на клиторе всего 8 тысяч, поэтому губы чувствительнее этого интимного органа.
- Люди, которые постоянно целуются гораздо счастливее, успешнее, чем те, кому целоваться приходиться редко. Даже врачи отмечают, что пациенты, которых регулярно целуют родственники, выздоравливают быстрее.
Напомним, ранее УНИАН писал об интересных фактах и секретах идеальных поцелуев.