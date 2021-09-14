Эксперты убеждены: три поцелуя по 20 секунд снизят уровень стресса, поднимут настроение на весь день, нормализуют давление и избавят от бессонницы.

Среднестатистический европеец целуется за день 7 раз. Первый поцелуй у большинства случается в 14 лет, а женщина до замужества в среднем успевает попробовать поцелуи 7-9 мужчин. Удивили?

Вряд ли вы будете отрицать, что поцелуи - невероятно приятное действие, а как утверждают ученые - еще и очень полезна для организма, пишет nashamama.

Предлагаем вам факты о том, что целоваться действительно необходимо:

Поцелуй способен заменить жвачку, ибо нормализует кислотность в полости рта. Сделайте привычкой целоваться каждый раз после еды, и на кариес вам будет безразлично.

Во время поцелуя у мужчин сердце разгоняется до 110 ударов за минуту, а у женщин - до 108 ударов в минуту. А вместо обычных 20 вдохов за время поцелуя необходимо делать 60. В связи с этим улучшается кровоток, снабжение тканей и органов кислородом, что благотворно сказывается на работе не только сердечно-сосудистой системы, но и легких, желудка и мочевого пузыря.

Поцелуи могут стать профилактикой инсульта, старческих болезней мозга и сахарного диабета.

Поцелуй в губы - отличная профилактика заболеваний эндокринной системы, поскольку стимуляция нервных окончаний на внутренней слизистой губ стимулирует работу надпочечников и поджелудочной железы.

Поцелуи прекрасно решают проблему морщин и преждевременного старения, потому что являются отличной гимнастикой для лица. Во время поцелуя задействованы 34 лицевые мышцы, а усиленное кровоснабжение питает ткани, повышает тонус кожи и как следствие - разглаживает мелкие морщинки.

Поцелуи с любимым - отличное средство от беспокойства и бессонницы, поскольку они тормозят образование глюкокортикоидов - гормонов, вызывающих стрессы.

Ученые убеждены: три поцелуя по 20 секунд снизят уровень стресса, поднимут настроение на весь день, нормализуют давление и избавят от бессонницы.

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Поцелуи способны избавить от лишних килограммов. Так, например, минутный поцелуй сжигает около 30 калорий.

Сексологи утверждают, что при длительном чувственном поцелуе у женщины может произойти оргазм. Ведь на губах 10 тысяч нервных окончаний, а на клиторе всего 8 тысяч, поэтому губы чувствительнее этого интимного органа.

Люди, которые постоянно целуются гораздо счастливее, успешнее, чем те, кому целоваться приходиться редко. Даже врачи отмечают, что пациенты, которых регулярно целуют родственники, выздоравливают быстрее.

Напомним, ранее УНИАН писал об интересных фактах и секретах идеальных поцелуев.

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Автор: Виолетта Орлова