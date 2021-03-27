Психологи единодушны: если это происходит, отношения не спасти.

Как отличить кризис в отношениях от их конца? Как перестать обманывать себя и признать, что он больше никогда не сможет стать для вас полноценным партнером? Пытаться достучаться до него или перестать терять время?

Предлагаем вам ознакомиться с опытом мировых психологов и узнать 7 самых очевидных признаков того, что о любви в ваших отношениях не может быть и речи.

Рассчитываете только на себя

Вам проще заказать такси в аэропорт, нежели попросить его встретить вас? Вы знаете, что если предложить ему заехать за вашими вещами в химчистку по пути, то не избежать раздражения? Вы не хотите ссор и предпочитаете сами решить мелкие бытовые проблемы, нежели просить его? Примерно это имела в виду Ахматова, когда писала: «Сколько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает». Когда он с энтузиазмом выполнял любое ваше пожелание? Правильно - когда любил вас, пишет Еlle.ru

Его настроение всегда негативное

Мужчина, который перестает испытывать любовь, начинает ощущать глухое раздражение. Это происходит не всегда сознательно, и несчастной возлюбленной бывает сложно отличить обычную депрессию и временные проблемы от глубинного чувства неудовлетворенности, которое полностью меняет общий фон и тональность вашего общения. В вашем присутствии у него болит голова, он раздраженно просит говорить тише, не отвлекать его вопросами, не раздражать комментариями, не чавкать, не курить, не ныть, не мешать ему делать что угодно... Он уже не щадит ваши чувства? Не следит за словами? Вы забыли о комплиментах, и радостью является обычная ситуация, когда день прошел без скандалов по поводу и без? Претензии растут как снежный ком, а вы чувствуете себя загнанной в угол? Остановитесь и подумайте: может быть, дело не в том, что вы делаете что-то не так. Раньше он мог не обратить внимания на какие-то мелочи, а сейчас упрекает по каждому поводу? Придирается даже к тому, что раньше не считал проблемой? К сожалению, если это длится не пару дней, а месяцы и годы, то стоит признать очевидное: только исчезновение любви делает мужчин раздражительными и придирчивыми.

Ушла легкость

Дом — это тыл, где всегда хорошо и уютно. А любовь — это не только африканские страсти, но ощущение комфорта, понимания, доверия и общности интересов. В любви не должно быть трудно — иначе это говорит о том, что что-то пошло не так и возникла невротическая история на тему болезненных отношений, комплексов и обиды. Конечно, конфликты и ссоры случаются в каждой паре, но если период затянулся, нужно посмотреть на ситуацию здраво и трезво, чтобы понять, что сломалось. Один из индикаторов проблем, который решить очень сложно, — потеря ощущения легкости в отношениях. Раньше вы смеялись над одними и теми же шутками, вам не было скучно вместе, а сейчас от этой гармонии не осталось и следа? Молчание стало тягостным, диалог не клеится, а все попытки устроить романтику или обычный разговор по душам превращаются в театральное представление, где есть все, кроме атмосферы уюта и радости? Вы думаете, что бы такое сказать, чтобы его не разозлить? Как бы сделать так, чтобы он улыбнулся? Спешите домой, чтобы он не поставил вам в упрек задержку на работе? Или, напротив, молчите и топите в себе обиду, если он оставил вас и проводит время с друзьями? К сожалению, исчезновение из отношений легкости и возможности открыто обсудить проблему — один из сигналов, что спасать здесь попросту нечего.

Не хочет проводить с вами время

Он стал избегать вас. Сначала вы думали, что вам показалось. Но нет — он задерживается на работе, все чаще проводит время с друзьями, дома просит не беспокоить его, так как был тяжелый день. Вроде бы ничего ужасного — как у всех. Но, положа руку на сердце, мы понимаем, что так происходит у всех, кто ... не любит своего партнера.

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В период ухаживаний мужчина похож на нетерпеливого юношу — он стремится быть рядом, делать приятные сюрпризы, говорить комплименты. Ему вас всегда мало. Со временем страсть уходит, но в отношениях, где есть чувства, нет места ситуациям, когда мужчина под любым предлогом старается исчезнуть из дома и найдет массу оправданий такому поведению. У него появляются новые занятия и интересы, новые знакомые, он все чаще старается уходить от объяснений и называет ваши вопросы «выносом мозга». Словом, вы все понимаете, но тщетно надеетесь, что ему просто нужно отдохнуть, подумать, остыть. Нет! К сожалению, ответ на вопрос, что пошло не так, таков: он вас больше не любит.

У вас нет общих планов

Любящую пару характеризует желание строить совместные планы. В здоровых отношениях у людей всегда общие цели и обсуждение планов по их достижению. Только это есть нормальная ситуация, все остальное — нет. Нежелание делиться планами, обсуждать проблемы, отсутствие интереса к вашим делам — один из главных сигналов, что мужчина перестал испытывать эмоции. Как только, говоря о будущем, из лексикона уходит местоимение «мы», стоит задуматься, что что-то пошло не так.

Не хочет секса

Вы серьезно считаете, что мужчина, который избегает физического контакта с вами, любит вас? При условии, конечно, что речь идет о здоровом мужчине. Придется вас разочаровать: отказ от секса почти всегда означает лишь то, что лежит на поверхности. Если сексуальная жизнь отсутствует в течение длительного периода времени, то есть все основания подозревать у мужчины наличие других отношений. Впрочем, в крайне редких случаях бывают ситуации, когда он устал или чувствует упадок от стресса, но этот период не может длиться продолжительное время.

Критикует вас

Только разлюбив женщину, мужчина позволяет себе неуважительное отношение к ней. Если он начал высмеивать ваши недостатки, упрекать за слабости, обесценивать ваши достижения, то, к сожалению, важно понять: это очень тревожный звоночек. Не тешьте себя пустыми уговорами, что он просто устал и периодически срывается по пустякам, — очевидно, что он перестал вами дорожить.

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Автор: Иван Бойко