Как правильно восстанавливать отношения / фото ua.depositphotos.com 

Недоразумения в близких отношениях неизбежны. Психоаналитики убеждены, что научиться их исправлять - один из аспектов терапевтического процесса, что способствует росту, заживлению и укреплению.

Так, как пишет 24 канал со ссылкой на Psychology Today, психолог Дженнифер Л. Кантор предлагает 5 простых советов, которые помогут починить отношения.

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"Ремонт отношений" - это навык, которому можно научиться и применять ко всем значимым отношениям.

Отремонтировать, а не отбросить социальные связи, считается актом мужества, уважения, щедрости и прощения – добродетелей, которые всегда были основными для благосостояния людей и мирного и гуманного общества.

Процесс примирения - это умение, благодаря которому можно развивать глубокие, устойчивые и доверительные отношения. Однако процесс этот сложен и требует участия обеих сторон.

  • Хотя они разъярены или ранены, обе стороны должны согласиться с тем, что другой человек и связь между ними имеют значение. Даже если динамика отношений должна измениться.

Нужно мужество и щедрость, чтобы признать, что человек с недостатками, который нас ранил, не уважал или переступил свои границы, для нас до сих пор имеет значение.

  • Здоровые отношения - это развивающиеся отношения. Подобно тому, как сломанная когда-то кость, после исцеления становится крепче, так и примирение является построением чего-то крепче того, что существовало раньше. 
  • Нужна готовность общаться открыто, иногда эмоционально, выявляя уязвимые места, которые являются вполне нормальными для человеческого опыта.

Наше индивидуалистическое общество заставило людей скрывать свою уязвимость, но потребность в связях, потребность чувствовать себя любимыми и нужными – является фундаментальной для нашего социального вида. Взаимодействие друг с другом способствует заживлению и росту.

  •  Процесс ремонта может потребовать больше, чем один разговор. Если переговоры становятся слишком бурными или болезненными для одной или обеих сторон, возможно, придется попробовать еще раз через неделю или месяц.

В идеале с каждым разговором увеличивается способность выслушать другого человека, по-настоящему понять его жалобу.

  • Для ремонта требуется умение сочувствовать другой стороне, а также способность признавать, когда кто-то вел себя недоброжелательно или неумело.

Эти возможности являются врожденными для большинства из нас, но их выражение часто нездорово блокируется слоями самозащиты.

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Автор: Виктория Гордиенко