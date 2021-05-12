Процесс примирения - это умение, благодаря которому можно развивать глубокие, устойчивые и доверительные отношения. Однако процесс этот сложен и требует участия обеих сторон.

Недоразумения в близких отношениях неизбежны. Психоаналитики убеждены, что научиться их исправлять - один из аспектов терапевтического процесса, что способствует росту, заживлению и укреплению.

Так, как пишет 24 канал со ссылкой на Psychology Today, психолог Дженнифер Л. Кантор предлагает 5 простых советов, которые помогут починить отношения.

Читайте такжеПсихолог рассказала, с какими секс-проблемами столкнулись украинцы на карантине

"Ремонт отношений" - это навык, которому можно научиться и применять ко всем значимым отношениям.

Отремонтировать, а не отбросить социальные связи, считается актом мужества, уважения, щедрости и прощения – добродетелей, которые всегда были основными для благосостояния людей и мирного и гуманного общества.

Процесс примирения - это умение, благодаря которому можно развивать глубокие, устойчивые и доверительные отношения. Однако процесс этот сложен и требует участия обеих сторон.

Хотя они разъярены или ранены, обе стороны должны согласиться с тем, что другой человек и связь между ними имеют значение. Даже если динамика отношений должна измениться.

Нужно мужество и щедрость, чтобы признать, что человек с недостатками, который нас ранил, не уважал или переступил свои границы, для нас до сих пор имеет значение.

Здоровые отношения - это развивающиеся отношения. Подобно тому, как сломанная когда-то кость, после исцеления становится крепче, так и примирение является построением чего-то крепче того, что существовало раньше.

Нужна готовность общаться открыто, иногда эмоционально, выявляя уязвимые места, которые являются вполне нормальными для человеческого опыта.

Наше индивидуалистическое общество заставило людей скрывать свою уязвимость, но потребность в связях, потребность чувствовать себя любимыми и нужными – является фундаментальной для нашего социального вида. Взаимодействие друг с другом способствует заживлению и росту.

Процесс ремонта может потребовать больше, чем один разговор. Если переговоры становятся слишком бурными или болезненными для одной или обеих сторон, возможно, придется попробовать еще раз через неделю или месяц.

В идеале с каждым разговором увеличивается способность выслушать другого человека, по-настоящему понять его жалобу.

Для ремонта требуется умение сочувствовать другой стороне, а также способность признавать, когда кто-то вел себя недоброжелательно или неумело.

Эти возможности являются врожденными для большинства из нас, но их выражение часто нездорово блокируется слоями самозащиты.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко