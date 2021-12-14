Пубертатный период у каждого ребенка может начаться в разном возрасте. Именно в этот период нужно "наострить ухо" и следить за изменением поведения своего ребенка.

Рождение ребенка - это счастье для семьи. Родители опекают и поддерживают детей во всех начинаниях, радуются, что ребенок делится своими мыслями, переживаниями и мечтами. Но в один момент, ребенок перестает улыбаться, постоянно кричит и закрывается в комнате. И узнать, о чем он думает или мечтает, уже нереально.

Для того, чтобы все это было максимально легко и просто, надо правильно выстраивать отношения с подростком, пишет nashamama.

Пубертатный период у каждого ребенка может начаться в разном возрасте. Это зависит от генетики, но в среднем у девочек это 10-13 лет, у мальчиков 11-15 лет. Именно в этот период нужно "наострить ухо" и следить за изменением поведения своего ребенка.

Подросток переживает физические изменения - это для него шок. Все его одноклассники также проходят через это, и в их маленьком социуме начинают формироваться новые группы, критерии оценивания, авторитеты и тому подобное.

Поэтому родителям важно интересоваться, как дела в школе, и не только с оценками, но и отношениями с одноклассниками. И помогать подростку справляться с трудностями, преодолевать комплексы.

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Подростки имеют очень тонкую и деликатную психику, любое неверное замечание или оскорбление могут надолго остаться в его памяти и стать порождением комплексов и психологических травм. Поэтому главное - не давить на подростка в общении.

Стоит помнить, что подросток — уже не ребенок, а почти взрослая личность.

Нужно не указывать, что ему делать, а спрашивать его мнение по любому поводу. Нужно потихоньку вводить его во взрослую жизнь. Таким образом родители показывают, что доверяют своему ребенку и его мнение важно для них.

Первое, что родители должны знать - подростковый возраст делится на разные этапы. С 10 до 13 — это младший подростковый возраст, с 13 до 15 — средний и с 15 до 18. И весь этот долгий промежуток времени происходит становление ребенка как личности.

Как отмечает психолог Ольга Кисленко, ребенок это маленькая копия своих родителей. Как ведут себя родители, так же и будет вести себя ребенок. "Это все происходит не сознательно, благодаря зеркальным нейронам в человеческом мозге, которые копируют поведение других людей", — объяснила Кисленко.

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Автор: Виолетта Орлова