Одной из тем седьмого сезона шоу "Одруження наосліп" станет манипуляция в отношениях.

Психолог реалити-шоу об отношениях «Одруження наосліп», пятый эпизод седьмого сезона которого покажут сегодня, 2 июля, в 20:20 на телеканале «1+1», Ирина Кириченко рассказала, как бороться с манипуляторами.

"Чаще всего манипулятора обезоруживает открытость. Обычно, когда мы понимаем, что нами пытаются манипулировать, мы молчим и делаем вид, что не понимаем, что происходит. Когда человек так себя ведет, то манипулятор понимает, что он поддерживает игру и принимает его техники манипуляций. Важно сразу прекратить все попытки и сказать: «Я конечно понимаю, что ты хочешь от меня что-то получить и пытаешься мной манипулировать, но меня это мало действует. Когда вы показываете, что понимаете скрытые мотивы собеседника, то он сразу переводит разговор в другой вектор. Важно все это делать с юмором. Тогда человек может поставить манипулятора на место, без агрессии», - говорит эксперт.

Отметим, героями проекта стали успешные люди, которые смогли построить карьеру, но не смогли обрести личное счастье. Ведущими седьмого сезона стали психолог Ирина Кириченко и телеведущий Даниэль Салем. Пары подбираются психологами на основе эмоциональной, сексуальной и психологической совместимости людей.

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Главным героем нового выпуска стал коммерческий директор Международной нефтяной компании по имени Роман.

"За свою жизнь я заработал достаточное количество денег. Я могу полететь в любую страну и купить все, что мне захочется. Раньше я любил отношения, которые длились не более трех месяцев, но сейчас пришло время создавать собственную семью. Она должна быть красива и ухожена. Я хорошо отношусь к пластическим операциям и мне нравится, когда у девушки пухлые губы и длинные ресницы. Она должна уметь поддержать разговор, но я не хочу видеть возле себя академика», - рассказал о будущей избраннице Роман.

Его «женой» на проекте стала мастер маникюра Юлиана.

«Мой будущий муж должен быть успешным и богатым, чтобы мы могли быть уверены в завтрашнем дне и не думать о финансовых вопросах. Возможно у него будет какое-то свое дело или свой бизнес. Я хочу, чтобы он носил меня на руках, потому что я стану настоящим подарком судьбы для него», - сказала Юлиана.

Новоиспеченных молодоженов ждет полет на вертолете, знакомство с бывшей девушкой Романа, а также досуг со свекровью. С какими проблемами столкнутся молодожены, и понравится ли невеста семье Романа, смотрите уже сегодня.

Напомним, «Одруження наосліп» выходит в эфире телеканала уже 6 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в топ-5 лучших форматов года.

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Автор: Иван Бойко