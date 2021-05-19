Эксперт дала советы молодоженам перед созданием семьи и рассказала, как решать проблемы в браке.

Психолог Елена Ермоленко убеждена, что представление о семье у каждого свое и нередко оно основано на иллюзиях и ложных представлениях, которые мы часто черпаем из сказок.

"Поженились и жили долго и счастливо" — это та самая фраза, которая наводит на мысль, что никаких проблем после заключения брака возникнуть не может, пишет tochka.net.

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"Любовь и семья — не тождественные понятия. Семья - это не только любовь. Любовь - это единство людей на эмоциональном уровне. А семья — единство двух людей на социальном уровне, что подразумевает под собой новый тип отношений — партнерство. Умение вместе жить и договариваться, решать проблемы, делить ответственность. Всем знакома фраза "лодка любви разбилась о быт", "повседневность убивает отношения". Но при этом решение бытовых вопросов объединяет более 60% пар. Один из решающих факторов — умение договариваться в бытовых вещах. Если в ваших отношениях наступили нелегкие времена — разговаривайте друг с другом. Не накапливайте молча обиды и не сыпьте взаимные упреки, а постарайтесь вспомнить зачем вы вместе. Это самый главный вопрос!"- подчеркнула Ермоленко.

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Вы не всегда будете любить друг друга как в день свадьбы. Это нормально. После года взаимоотношений влечение и уровень гормонов несколько снижается. Медовый месяц и горячая страсть не может длиться вечно. Каждая пара переживает взлеты и спад физиологического притяжения. Количество секса может снизиться, но зато качество — существенно повышается вместе с тем, как в паре растет доверие, познание друг друга и интерес к экспериментам.

Вы - разные люди. Не только потому что один мужчина, а другая — женщина. Пол тут ни при чем. Вы - личности, и у вас есть свои мысли. Каждый из вас имеет свой жизненный опыт, свою историю развития, свое восприятие и отношение к различным вопросам. И это нормально, что в некоторых моментах партнер может с вами не соглашаться. Вы — не его отец, чтобы он/она вас слушался как прилежный ребенок. Иметь свою точку зрения и выражать ее — лучше, чем притворяться кем-то другим и стараться угодить, услужить, соответствовать ожиданиям партнера. Позволять себе быть собой, а другому быть другим и выдерживать эту инаковость — то, что действительно важно.

Дети — не цель создания семьи. А один из составляющих элементов. И да, семья вполне может существовать и без детей. Дети - это гости в вашем доме. И в будущем — самостоятельные люди, которым вы помогаете вырасти и благополучно отделиться, когда им исполнится 18 лет. Рождение ребенка не освежит чувств в паре, если в ней существуют проблемы между мужем и женой. Непонимание этих фактов часто приводят к разводу после опустения "семейного гнезда".

Одиночество. Семья не спасает от одиночества. Скорее наоборот — в отношениях с любимым человеком обостряются ранние психотравмы, полученные в детско-родительских отношениях. Страх одиночества, боязнь быть брошенным, и эмоциональная зависимость от партнера влекут за собой страдания и конфликты в паре.

Вы оба впоследствии сильно изменитесь. И не только снаружи. Главное свойство жизни - это текучесть. Если идти в ногу друг с другом и с этими изменениями, расти и развиваться вместе и одновременно каждому — как личности, интересоваться друг другом и выбирать друг друга в жены и мужья каждый день, то семья будет для вас источником силы и вдохновения.

Первое недовольство или несогласие партнеры, как правило, выражают упреками. Но упреки разрушают отношения и часто перерастают в ссоры. При этом один чувствует себя виноватым или переполненным злобой и агрессией, а желание того, кто упрекал, остается, как правило, не осознанным и неудовлетворенным.

"Во многих семьях принято выражать свое недовольство в форме упреков. И передается это из поколения в поколение. Родителям таким образом легче контролировать своих детей. Виновным легче управлять. Вызывая у ребенка чувство вины и острое желание исправить ситуацию, родителям проще делать из них послушных детей. А вот во взрослом возрасте это приводит к тому, что человек боится сделать ошибку, взять на себя ответственность, оказывается в позиции жертвы. Делает все возможное, только чтобы не встретиться с этим чувством вины, которое копится с самого детства и приумножается с годами", - отметила психолог.

Но альтернатива упреку есть, говорит психолог Елена Ермоленко. Его всегда можно превратить в просьбу.

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Автор: Виктория Гордиенко