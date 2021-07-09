Отметим, что запретов в отношении секса и спорта нет ни в каких международных инструкциях по вакцинации.

Повышенные нагрузки, такие как спорт и секс, не рекомендуются сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, передает Радио1.

Так Грайфер ответил на вопрос о том, что, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что привитым на это время противопоказан секс.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс – очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации", – заявил российский чиновник.

Как вести себя после вакцинации: советы Минздрава Украины

Запретов в отношении секса и спорта нет ни в каких международных инструкциях.

Нет даже ограничений по алкоголю, но специалисты отмечают, что чрезмерное потребление алкоголя сразу после прививки может негативно повлиять на формирование иммунитета. А умеренное употребление алкоголя не несет угрозы для иммунного ответа после вакцинации.

После вакцинации можно принимать душ.

Не нужно перед вакцинацией делать обследование или анализы, как общий анализ мочи или крови, или мерить давление.

Нельзя вводить вакцины против COVID-19 одновременно с другими вакцинами. Это можно сделать через 28 дней после второй дозы вакцины против COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко