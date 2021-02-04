Психологи отмечают, что слишком тесное и длительное проживание под одной крышей без возможности уединения привело к тому, что многие пары теряют интерес к сексуальной близости.

В марте исполнится год с тех пор, как мир признал, что оказался в водовороте пандемии коронавируса - чрезвычайно опасного вируса. Шаги стран по предотвращению его распространения привели к значительным изменениям в жизни людей по всей планете: мы по-другому работаем, общаемся, покупаем, развлекаемся и отдыхаем.

Невидимый вирус нанес удар и по личной жизни людей. О том, как изменилась сексуальная жизнь за прошлый год и к каким последствиям это привело, пишет ВВС Украина со ссылкой на британскую газету Independent.

Секс по телефону

Британцы рассказывают, что первые месяцы локдауна, объявленного правительством весной, оказались едва ли не самыми тяжелыми для них, ведь на фоне надежды, что скоро все закончится, ограничения по контактам между гражданами лишь усиливались.

Незамужняя 23-летняя студентка Грейс рассказала газете, что с тех пор, а это более 10 месяцев, ни разу не занималась сексом "вживую". Сначала как-то помогал секстинг и секс по телефону.

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"А потом я вообще потеряла к этому интерес", - делится своими чувствами молодая женщина.

Периоды надежды сменялись депрессией, которая лишь усугублялась из-за необходимости проживания под одной крышей с матерью, нуждавшейся в медицинской помощи.

"Я много пил"

Похожую историю рассказал газете и 28-летний Джош. Для него отсутствие секса стало настоящим "ударом".

"Я много пил. Оказалось, что я потреблял вино бутылками... Я просто не знал, куда направить свою энергию".

СМИ сообщают, что только в сентябре 2020 года правительство Британии несколько облегчило ограничения, разрешив общение и сексуальные контакты для лиц, находящихся в "устойчивых отношениях". А неправительственная организация Terrence Higgins Trust, которая пропагандирует здоровый и защищенный секс, призвала не снимать маски даже во время полового акта, что вызвало немало критики в ее адрес.

Впрочем, правила, введенные недавно, запрещают даже это. Так что тысячи британцев продолжают "выживать на фоне сексуальной засухи".

Что говорят психологи

Страдания Джоша и Грейс заключаются не только в том, чтобы удовлетворить сексуальный голод. На протяжении всей пандемии ученые предупреждают, что отсутствие контакта "тело к телу" между людьми может вызвать голод тела" - неврологическую проблему, которая может влиять на нас как психологически, так и физически.

Психологи объясняют, что прикосновение человека вызывает высвобождение окситоцина, химического вещества, которое играет определенную роль в наших отношениях с другими людьми. Это также влияет на высвобождение серотонина - нейромедиатора, что влияет на настроение и нашу систему ответа на стресс, снижая пульс и уровень гормона кортизола. Поэтому "живой" человеческий контакт имеет важное значение для нашего психического здоровья.

Нет желания

Хотя для многих отсутствие сексуальных контактов с любимыми стала источником стресса и плохого настроения, те, кто могут им заниматься без ограничений, теряют к нему интерес.

Психолог Питер Саддингтон объяснил газете, что, помимо чувства тревоги, стресса и депрессии, COVID-19 "просто убил либидо у многих людей".

"Очевидно, что, независимо от ковида, депрессия влияет на либидо людей", - отмечает он.

Даже для тех, у кого есть партнер дома, существующие ограничения усложнили общение. Ведь приходится выживать на одной и порой малой территории, проникаясь детьми и повседневными заботами.

Психологи отмечают, что слишком тесное и длительное проживание под одной крышей без возможности уединения привело к тому, что многие пары теряют интерес к сексуальной близости.

До "бэби-бума" далеко

Такая ситуация перечеркнула первоначальные предположением экспертов о том, что пандемия может привести к "бэби-буму", ведь пары, "застрявшие" дома, будут иметь больше секса.

Зато сейчас ученые ожидают огромного уменьшение рождаемости в 2021 году из-за "экономический шок от пандемии.

"Для многих людей коктейль из неуверенности в работе, почти полное закрытие миру знакомств и общая неопределенность не просто помешали им заниматься сексом, но и работать над воплощением жизненных планов", - пишет Independent.

Когда же это все закончится и вернемся ли мы к старой, преисполненной яркими эмоциями и приятным сексом, жизни? Похоже, что придется еще подождать.

"Непонятно, когда могут быть отменены меры, ограничивающие нас во встречах с новыми людьми. Впрочем, похоже, это произойдет по меньшей мере через несколько месяцев, а не недель. Борис Джонсон заявил, что расскажет о новых планах по прекращению локдауну ближе к 22 февраля, и что он надеется, что школы вновь откроются 8 марта. Однако это ослабление ограничений вряд ли будет означать отмену правил социального дистанцирования", - пишет британская газета.

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Автор: УНИАН