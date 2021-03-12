Если вы обратили внимание, что ваши отношения с партнером заметно остыли, то это вовсе не повод задумываться о расставании. Если вы любите человека, то всегда можно рассчитывать на восстановление и продолжение отношений.

Ни для кого не секрет, что даже самые сильные чувства со временем угасают. И дело даже не в том, что любовь дает трещину или у партнеров появляется недоверие друг к другу, просто повседневные проблемы превращают личную жизнь на весьма надоедливый процесс. Оба уже не проникаются романтикой, которая раньше имела смысл, а главной темой для общих разговоров становится быт.

Такие критические периоды - распространенная проблема. Психолог и сексолог Наталья Ежова дала советы, как подогреть отношения и вернуть чувства, пишет Новый канал.

Как вернуть в отношения теплые чувства: 5 действенных советов

Проверьте, с кем вы спите в постели

Возможно, между вами спит ребенок, кот или просто лежит подушка. Если какая-то вещь или животное в постели, то между вами уже "гуляет ветер".

Для ребенка должна быть рядом отдельная кроватка, куда будете его перекладывать во время сна. А еще лучше обустроить детскую комнату. Также ни в коем случае не ложитесь в разные кровати, ведь важно спать вместе и обмениваться энергией.

Говорите и слушайте

Простой разговор поддерживает теплые отношения. В отношениях пары должна быть не только телефонная переписка или просмотр кино вместе, а живой диалог. Во время разговора важно внимательно слушать партнера. После того, как задали вопрос, не думайте, что скажете дальше, а слушайте собеседника.

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Не пытайтесь продумать ваш диалог наперед. Интересуйтесь, что рассказывает партнер, задавайте уточняющие вопросы, чтобы узнать еще больше информации и сократить расстояние между вами. Сами тоже рассказывайте о своих достижениях, о том, как прошел день, о чем вы мечтаете, и как хотели бы провести ближайшие выходные, где отдохнуть.

Не забывайте о тактильном контакте

Обязательно должны присутствовать объятия, любые прикосновения, нежные поцелуи в щечку. Исследования американских ученых доказали, что объятия стимулируют выработку гормона радости окситоцина. А это также подогревает отношения.

Ешьте вместе

Когда вы едите вместе, то проводите время друг с другом. Это самое главное. А еще во время совместного ужина, например, объединяются все вышеупомянутые пункты. Заведите такую традицию.

Каждой паре стоит иметь общую традицию. Например, танцевать вместе утром, бегать, заниматься спортом, практиковать медитацию. Такие вещи очень сближают.

Контактируйте глазами

Хоть это и происходит во время диалога, но важно акцентировать этот пункт, чтобы подчеркнуть его важность. Хотя бы раз в день выделите время и спокойно посмотрите друг другу в глаза. Не зря говорят, что глаза - зеркало души. Это действительно так, поэтому такой контакт очень нужен в отношениях.

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Автор: Виктория Гордиенко