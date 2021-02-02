Существует такое мнение, что разрыв отношений может быть вызван одним событием, например, изменой партнера. Однако преимущественно процесс разрыва происходит со временем.
Читайте такжеНомер на одну ночь: названы причины попробовать секс в отеле
Эксперты рассказали, какие есть предупреждающие признаки того, что отношения могут распасться, пишет 24 канал со ссылкой на Pshycology Today.
- "Мы" становится "я"
Ощущение единства - это одна из причин, по которой многие пары решают пожениться. "Мы", как правило, приглашаются вместе на мероприятия или представляют так себя. Тонкий признак распада отношений - это когда партнеры начинают говорить больше в терминах "я", чем "мы".
- Все сравниваете
Начинаете сравнивать свои отношения с отношениями других пар и сосредотачиваетесь на том, чего у вас не хватает. Или начинаете сравнивать свои отношения с предыдущими, сосредотачиваясь на элементах, которые были "лучшими".
- Интересы расходятся
Нас привлекают люди с похожими интересами и идеалами. Влюбленные пары пытаются сосредоточиться на общих интересах. Партнеры, которые разлюбили, максимально сосредоточены на своих личных заинтересованностях, часто несмотря на партнера.
- Хочется лучшего
Важный признак того, что вы разлюбили – это когда вы чувствуете себя недовольным отношениями. Ваши потребности просто не удовлетворяются.
- Испытываете дефицит положительных эмоций и взаимодействий
По мнению психолога Джона Готтмана, для того, чтобы отношения не разваливались, соотношение позитивных и негативных взаимодействий должна составлять 5 к 1, то есть 5 положительных чувств или взаимодействий на каждое негативное.
- Внимание к разногласиям
Когда формируются отношения, мы ищем сходства с партнером. А когда все начинает разваливаться, то зацикливаемся на разногласиях.
- Становится скучно
Многие отношения рушатся, когда один или два партнера начинают терять энтузиазм в отношении отношений. Скука может побудить начинать поиск разнообразия вне отношений.
- Один партнер меняется, а другой нет
Когда вы совершенствуетесь и развиваетесь, а партнер даже не пытается, это предупреждающий знак, что ваши дороги могут разойтись.
- Меньше времени проводите вместе
Одним из признаков того, что отношениям конец, является то, что вы и ваш партнер специально проводите все меньше и меньше времени вместе.
- Перестали пытаться
Отношения требуют большой работы обоих партнеров. Для успешных долгосрочных отношений важно, чтобы два человека вкладывали необходимое время и энергию во взаимоотношения. Если один или сразу двое перестают это делать – плохой знак.
Другие новости на тему
- Названы восемь горячих альтернатив сексу без проникновения
- Без обязательств: названы все "за" и "против" одноразового секса
- Ученые выяснили в чем опасность развода
- Названы главные признаки того, что парень - твоя судьба
- Эксперты назвали признаки того, что ваш партнер эмоционально жесток
- Названы пять фраз, после которых стоит разорвать отношения с мужчиной
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram