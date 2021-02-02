Задумайтесь, возможно, эти признаки уже есть и в ваших отношениях.

Существует такое мнение, что разрыв отношений может быть вызван одним событием, например, изменой партнера. Однако преимущественно процесс разрыва происходит со временем.

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Эксперты рассказали, какие есть предупреждающие признаки того, что отношения могут распасться, пишет 24 канал со ссылкой на Pshycology Today.

"Мы" становится "я"

Ощущение единства - это одна из причин, по которой многие пары решают пожениться. "Мы", как правило, приглашаются вместе на мероприятия или представляют так себя. Тонкий признак распада отношений - это когда партнеры начинают говорить больше в терминах "я", чем "мы".

Все сравниваете

Начинаете сравнивать свои отношения с отношениями других пар и сосредотачиваетесь на том, чего у вас не хватает. Или начинаете сравнивать свои отношения с предыдущими, сосредотачиваясь на элементах, которые были "лучшими".

Интересы расходятся

Нас привлекают люди с похожими интересами и идеалами. Влюбленные пары пытаются сосредоточиться на общих интересах. Партнеры, которые разлюбили, максимально сосредоточены на своих личных заинтересованностях, часто несмотря на партнера.

Хочется лучшего

Важный признак того, что вы разлюбили – это когда вы чувствуете себя недовольным отношениями. Ваши потребности просто не удовлетворяются.

Испытываете дефицит положительных эмоций и взаимодействий

По мнению психолога Джона Готтмана, для того, чтобы отношения не разваливались, соотношение позитивных и негативных взаимодействий должна составлять 5 к 1, то есть 5 положительных чувств или взаимодействий на каждое негативное.

Внимание к разногласиям

Когда формируются отношения, мы ищем сходства с партнером. А когда все начинает разваливаться, то зацикливаемся на разногласиях.

Становится скучно

Многие отношения рушатся, когда один или два партнера начинают терять энтузиазм в отношении отношений. Скука может побудить начинать поиск разнообразия вне отношений.

Один партнер меняется, а другой нет

Когда вы совершенствуетесь и развиваетесь, а партнер даже не пытается, это предупреждающий знак, что ваши дороги могут разойтись.

Меньше времени проводите вместе

Одним из признаков того, что отношениям конец, является то, что вы и ваш партнер специально проводите все меньше и меньше времени вместе.

Перестали пытаться

Отношения требуют большой работы обоих партнеров. Для успешных долгосрочных отношений важно, чтобы два человека вкладывали необходимое время и энергию во взаимоотношения. Если один или сразу двое перестают это делать – плохой знак.

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Автор: УНИАН