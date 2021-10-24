Носки наиболее распространенный и универсальный подарок, но удовольствия мужчине такой подарок не приносит.

В вопросе что подарить мужчине женщине стоит быть особенно осторожной, неправильно подобранный подарок может вызвать неприятности.

Итак, что категорически нельзя дарить мужчине, а на какие подарки стоит обратить внимание.

Мужчине не стоит дарить носки. Многие женщины считают такой подарок практичным и неким выражением заботы и внимания о партнере, но это не так, кроме разочарования мужчины, такой подарок сулит семейные ссоры и конфликты.

Белье. Часто женщины дарят мужчине нижнее белье, иногда считая, что они выберут более качественное, а иногда просто ради шутки - со смешными надписями, и ушками.

Алкоголь. Часто, когда женщина не знает, что подарить, на помощь приходит бутылка дорогого алкогольного напитка. Очень опрометчивый шаг, поскольку привычка дарить мужчине алкоголь, может побудить к чрезмерному употреблению спиртного.

Галстук. Считается, что подаренный галстук привяжет к вам мужчину, а это не принесет радости ни ему, ни вам, поэтому воздержитесь от такого презента.

Канцелярские принадлежности. Еженедельник, дорогая ручка или перекидной календарь, все это можно подарить коллеге, но никак не любимому человеку. Существует вероятность, что он больше времени начнет проводить на работе и не будет спешить домой.

Кальяны, зажигалки, сигары - все, что связано с огнем несет в себе негативную энергию и может привнести в семью несчастье.

Часы. Многие женщины не обращают внимания на приметы и дарят своим любимым дорогие часы. Это рискованный подарок, поскольку подаренные часы могут принести кучу неприятностей новому владельцу и испортят даже самые прочные отношения.

Мужчине стоит дарить, например, рубашку. Такой подарок станет не только полезным, он еще несет массу положительной энергии, привлекает счастье и удачу, особенно, если рубашка выбрана с любовью.

Портмоне / кошелек. Этот подарок будет способствовать материальному благополучию и притягивать финансовую удачу, только перед тем, как дарить, не забудьте положить туда купюру или несколько монет, как талисман, чтобы в нем всегда "водились" деньги.

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Золотая цепочка. Это дорогой подарок, но по приметам, золотой подарок, подаренный женой, может укрепить брак, сгладить все конфликты и разногласия. Если женщина хочет, чтобы мужчина чаще к ней прислушивался, стоит выбрать именно этот подарок.

Подушки. Парные подушки способны наладить семейную жизнь и спасти брак от ссор. Такой подарок способствует семейной гармонии и благополучию. Если подарить пару подушек одинокому мужчине, скоро он встретит свою половинку, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова