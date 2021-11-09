Если общение свелось к минимуму, ограничивается дежурными фразами, это очевидный признак того, что в отношениях пары произошли негативные изменения.

Важно понимать, что брак не может завершиться неожиданно — это всегда длительный процесс, сопровождающийся рядом знаковых маркеров, которые, однако, не всегда являются очевидными для мужчины и женщины. Но есть определенные признаки того, что пара находится на грани развода.

Проблемы с сексом или его полное отсутствие

Потеря телесного контакта опасна не только на физическом уровне — это неизбежно приводит к потере психологической, душевной близости, что, в свою очередь, становится причиной конфликтов, измен и расставания.

При этом если интимной близости не хочет только один из партнеров, это не всегда приводит к измене и разрыву — чаще всего, если проблема не решается, второй ищет и находит занятия, которые заполняют пустоту, которая образовалась. Со временем новые увлечения встраиваются в его жизнь, что меняет его приоритеты — в такой ситуации партнеры могут продолжать жить под одной крышей, но не иметь почти ничего общего.

Минимум общения

Собственными чувствами, мыслями, эмоциями и переживаниями люди делятся с партнером с помощью слов, общения, диалога — таким образом человек не только имеет возможность поделиться тем, что на душе, но и получить обратную связь.

Если общение свелось к минимуму, ограничивается дежурными фразами или сводится к обсуждению бытовых вопросов, это очевидный признак того, что в отношениях пары произошли негативные изменения — партнеры стали жить разными жизнями, что является совершенно несовместимым с понятием счастливого и крепкого брака.

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Постоянные скандалы и разногласия

Когда в семье царит любовь и гармония, то даже самые нелепые вещи, которые делает или говорит партнер, кажутся милыми и забавными. Мы не обращаем никакого внимания на недостатки избранника, считая их незначительными.

Однако то, что мы не замечаем в близком человеке, может сильно злить и даже становиться причиной серьезных конфликтов во время общения. Мелочи становятся настолько очевидными, что за ними не видно ничего положительного. В конце концов партнеры либо вступают в активную фазу борьбы, либо игнорируют конфликт, замалчивая чувства и эмоции, что всегда приводит к фатальным последствиям как для отношений, так и для психики.

Чувство одиночества

Если все в жизни идет как раньше, но внутри внезапно появилась какая-то большая непонятная пустота и чувство глобального одиночества, это явный признак того, что в отношениях наблюдаются серьезные проблемы.

Чувство одиночества в браке - вление довольно частое. Оно зарождается, когда партнеры сталкиваются с непониманием чувств и переживаний, когда партнер перестает придавать значение тем вещам, которые являются важными и ценными для другого партнера. Сначала партнер пытается объяснить, показать, рассказать и доказать что-то, но постепенно привыкает к тому, что когда близкий человек теперь живет другими ценностями, другими понятиями. Впоследствии появляется все меньше желания открываться партнеру, поскольку приходит осознание того, что слова и действия не получают никакого движения в ответ — шаг за шагом партнеры отдаляются друг от друга, понимая, что пути назад уже нет.

Отсутствие счастья

В какой-то момент те вещи, которые радовали и приносили счастье, стали незначительными, а то, что, наоборот, раньше казалось мелочью, теперь делает больно. В результате совместная жизнь становится пустой и неинтересной, а ощущение счастья исчезает, оставляя подавленность и апатию, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова