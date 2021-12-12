Многие знают, что нельзя дарить кошельки и колюще-режущие предметы. Но есть еще некоторые подарки, которые не стоит ни дарить ни принимать.

Считается, что каждый предмет имеет свою энергетику, и не всегда она положительная. Даже самым ярым любителям подарков стоит знать, какие вещи могут принести в их жизнь неудачи и плохие события.

Многие знают, что нельзя дарить кошельки и колюще-режущие предметы. Но есть еще некоторые подарки, которые не стоит ни дарить ни принимать, пишет nashamama.

Часы - как настенные, так и наручные преподносить в подарок считается плохой приметой — к разлуке. Китайцы вообще верят, что часы, полученные в подарок, будут отсчитывать время до смерти.

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Жемчуг - существует предание, что моллюск, работая над созданием перламутровой бусинки, страдает и плачет. И хотя эта версия не подтверждена учеными, суеверные люди стараются не дарить и не принимать в подарок жемчуг, чтобы не заболеть или не потерять кого-то из близких.

Посуда - считается, что посуда может принести в дом безденежье, впрочем, положив в нее еду или какие-то предметы, можно смело дарить такой подарок, не опасаясь негативных последствий.

Галстук - подарок от любимой может подсказать суеверному мужчине, что девушка намерена сесть ему на шею. А вот посторонняя женщина с помощью такого подарка, возможно, хочет забрать мужчину из семьи.

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Автор: Виолетта Орлова