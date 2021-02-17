На любой стадии отношений романтические ритуалы будут полезны. Психотерапевты подтверждают: они действительно работают.

Устроить на выходных пикник в тайном месте любимого парка, чуть только станет тепло; съездить за обновками в торговый центр, вместе прокатиться на велосипедах или приготовить изысканное блюдо... У каждой пары есть свои маленькие удовольствия, которые приятно делать вдвоем, планировать и ждать с нетерпением, считая дни. Мы можем не придавать им значения, но именно они в конечном счете стоят на страже чувств.

«Крепкая любовь подпитывается мелкими повседневными знаками внимания, которые не имеют ничего общего с «надо», – подчеркивает психоаналитик Мартина Тейяк, пишет Elle. – Они продиктованы желанием продолжать это приключение, которое постоянно требует от нас чуткости и вдохновения».

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Разница между скучным бытом и семейным ритуалом, по ее словам, в том, что бытом мы занимаемся вынужденно и автоматически, а традиции соблюдаем добровольно и осознанно. Жизнь, в которой слишком много рутины, становится пресной. Ритуалы выступают в роли «эмоционального барометра», помогая поддерживать чувство привязанности.

«Пусть ритуал будет приятным для обоих партнеров, – подчеркивает психолог Елена Перова. – Есть пары, в которых одна сторона навязывает свои пристрастия, а вторая не может отказаться от того, что делается во имя благой цели оживления отношений». Главное, у вас есть простор для фантазии.

Вы можете разнообразить совместную жизнь, превратив ее в увлекательную игру со своими правилами, секретами и наградами. Вот несколько идей, которые предлагают психотерапевты:

Проводите вечера вместе

Семейные терапевты уверены: чем больше места в отношениях занимают повседневные заботы, тем меньше его остается для близости. «Конечно, вечером мы больше всего хотим освободить голову и ни о чем не думать, – отмечает психоаналитик Анн-Мари Бенуа. – Но привычка к такой «разгрузке» мешает двоим быть в контакте».

Почему бы вам независимо друг от друга не составить списки того, что вы бы хотели делать вечером вдвоем? Запишите каждую идею на отдельном листочке и вынимайте их наудачу

Возьмите за правило выделять время, которое вы целиком сможете посвятить друг другу. Играйте в игры, делитесь впечатлениями от прочитанных книг, сплетничайте – пусть только это будет занятие для двоих, без посторонних. Цель в том, чтобы создать интимное пространство, которое будет целиком в вашем распоряжении.

Почему бы вам независимо друг от друга не составить списки того, что вы бы хотели делать вечером вдвоем? Запишите каждую идею на отдельном листочке и вынимайте их наудачу. А еще вы можете по очереди устраивать друг другу сюрпризы, разрабатывая программу вечера.

Пишите письма или записки

Симпатичная открытка, отправленная по почте (по старинке, в бумажном конверте с маркой) или тайком опущенная в карман пальто; записка с клейким краем, прилепленная на рабочий документ; настоящее длинное письмо… Сгодится любая форма, в которой вы можете выразить свои желания, поблагодарить, поделиться открытием. Главное, чтобы эти слова шли от сердца.

Эти маленькие послания говорят о том, что желание и чувство любви еще живы и способны проявиться. Они помогают нам обрести или восстановить связь с чувством влюбленности — всегда волнующим и по-юношески свежим.

«В нашей культуре эфемерности написанные от руки слова любви прекрасно подходят для интимного, проникновенного общения, — разъясняет Анн-Мари Бенуа. — Это хорошо и для самооценки: как того, кто пишет любовную записку, так и того, кто ее получает».

Делайте что-то вместе

Как насчет игры на укулеле и изучения нового языка? А может, вам по душе совместные занятия йогой? Изучение нового вдыхает жизнь в отношения. «Посмотрите, какие тесные связи объединяют членов одного клуба, — комментирует Анн-Мари Бенуа. — У «посвященных» возникает ощущение, что они на одной волне, что они принадлежат к клану экспертов».

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение таким занятиям, которые позволяют улучшить свои знания или приобрести новые: именно такая деятельность укрепляет связи, одновременно помогая почерпнуть новую энергию в общении с окружающими.

Заботьтесь друг о друге каждый день

Повседневность — единственная реальность, которую мы можем перекраивать по своему вкусу. Мы можем ей пренебрегать, высокомерно презирать ее или же работать над ней. Самое неприятное в этой повседневности — не конфликты, а пренебрежение: в большинстве случаев отношения погибают не от одной жуткой ссоры, а от мелких проявлений невнимания. Подарков по праздникам недостаточно, нужны ежедневные маленькие подвиги.

Здороваться друг с другом при пробуждении, целоваться при расставании и встрече, оказывать мелкие услуги, говорить комплименты, делать подарки и устраивать сюрпризы, вместе отмечать успехи, прощать друг другу плохое настроение, недобросовестность, опоздания и забывчивость…

Ничто так не убивает любовь, как уверенность, что знаешь партнера наизусть. Иллюзия знания убивает элемент неожиданности, а с ним и страсть

«Эти повторяющиеся знаки внимания и интереса для отношений благотворнее, чем великие обещания… при условии, что они не делаются на автомате, — отмечает Мартина Тейяк. — Мы не просто демонстрируем удовольствие от того, что делим свою жизнь с партнером, но и лелеем наше совместное творение — нашу любовь».

Познавайте друг друга

Раз или два в месяц выбирайте время, чтобы поговорить. Просто и откровенно, как в самом начале, когда вы были друг для друга неизвестными материками, открытыми, но еще не изученными.

«Ничто так не убивает любовь, как уверенность, что знаешь партнера наизусть, — предупреждает Мартина Тейяк. — Это опасное убеждение сводит партнера к набору знакомых ролей, которые постоянно перетасовываются: любовник, сожитель, помощник по хозяйству, родитель... Иллюзия знания убивает элемент неожиданности, а с ним и страсть. Многие заводят отношения на стороне, чтобы снова увидеть себя соблазнительными в глазах другого человека».

Обсуждайте вдвоем, что вас забавляет, увлекает, волнует, возмущает. Слушайте друг друга, но комментарии оставьте при себе. Когда партнер говорит, слушайте его по-настоящему, смотрите на него по-настоящему. Пусть его взгляд, жесты, голос, слова трогают вас.

Пишите общую историю

В счастливых отношениях партнеры помнят прошлое, дорожат моментами нежности, стараются напоминать друг другу о том, как им было хорошо. Предаваться воспоминаниям вовсе не значит обесценивать настоящее. Время от времени нужно напоминать себе о том, как развивалась ваша история.

«Попробуйте пересматривать фильмы, которые некогда смотрели вместе, — советует Елена Перова. — Будет что обсудить, вспомнить, это романтично и пробуждает чувства». Разбирайте вместе фотографии после отпуска, сделайте вдвоем альбом или коллаж. Подумайте, как будет приятно, подводя итоги года, пересматривать эти трогательные свидетельства и оживлять в памяти недавнее удовольствие».

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Автор: УНИАН