Женщина может простить мужчине измену и сделать вид, что в отношениях ничего плохого не произошло. Причин для этого несколько.

Несмотря на то, что женщины стали независимыми и самодостаточными, они все равно хотят видеть рядом с собой близкого человека, который будет их поддерживать и любить. Но иногда мужчина решается на измену, несмотря на то что к нему испытывает женщина.

При этом женщина может простить мужчине и сделать вид, что в отношениях ничего плохого не произошло. Причин для этого несколько. Первая из них - женщина любит мужчину. Даже если он плохо с ней обращается, не заботится о ее чувствах, она все равно продолжает жить с мужчиной, потому что сильно к нему привязана.

Возможно, здесь речь идет не о любви, а об эмоциональной зависимости. Но так или иначе, из таких отношений женщине нужно выходить, даже если измены как таковой не было.

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Ни в коем случае нельзя слишком сильно привязываться к близкому человеку. Необходимо оставаться отдельной личностью, которая наслаждается общением с любимым, но не обожает его.

В ее семье было все то же самое. Если отношения в семье женщины сохранялись, несмотря на то что ее отец жил на две семьи или не скрывал измены, то не стоит удивляться, если в будущем женщина будет считать, что неверность — это неотъемлемая часть отношений.

Многие люди утверждают, что абсолютно все партнеры предают, но это не так.

У женщины нет денег. Возможно, она просто не может уйти от мужчины, потому что у нее нет финансовой независимости. Конечно, о своей независимости нужно позаботиться еще до вступления в любые отношения. Но часто женщины расслабляются, думая, что если в их жизнь пришел новый человек, то теперь они точно станут счастливыми, а значит, можно не думать о будущем.

Но на самом деле такая позиция ошибочна. В жизни всегда нужно полагаться только на себя, даже если рядом есть любимый человек, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова