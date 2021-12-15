Некоторые фразы способны вызвать низкую самооценку и другие трудности. А желание родителей такими фразами достучаться до ребенка окажутся напрасными.

Такие фразы, как "вечно", "никогда", "всегда" несут в себе разрушительную силу, если они использованы в негативном свете. Они сигнализируют ребенку, что он неудачник, недотепа.

Как следствие у ребенка формируется низкая самооценка, и это неизбежно вызывает новые трудности. Желание родителей такими фразами достучаться до ребенка, побудить его к действию приводит к противоположным результатам - апатии и неудовлетворенности, пишет nashamama.

Есть еще ряд фраз, которые способны нанести вред детям. Например такая фраза как "потому что я так сказала/сказал" - хит в лексиконе многих родителей. Это словосочетание не составляет ни разъяснения, ни смысла, а лишь демонстрирует доминирующую и "авторитетную" роль отца или матери во взаимоотношениях с ребенком.

Эта простая и распространенная отговорка подрывает доверие ребенка к старшему. Для любознательных малышей совершенно нормально задавать большое количество различных вопросов, адресуя их именно родителям. Кто, как не мама или папа, может ответить на них.

"Потому что" - такое объяснение от родителей отталкивает ребенка и побуждает его искать ответ у другого человека или замыкаться в себе, подавляя любопытство.

И если родителям кажется, что таким поведением они показали ребенку, кто главный, то ошибаются. Стоит ли потом удивляться, если, став взрослыми, сын или дочь не захотят обращаться к маме и папе за советом или просто общением - ведь они с детства усвоили, что родители не готовы помочь разобраться с трудными и непонятными вещами.

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"Вечно ты все делаешь не так!". А сами родители уверены, что все делают "так"? И почему ребенок не может сделать по своему, вразрез с родительскими взглядами и мышлением?

"Ты не забыл/ла, что..."- постоянное напоминание ребенку о том, что он что-то мог забыть сделать, отбивает у него желание, во-первых, делать, а во-вторых, брать ответственность за свои поступки, принимать решения. Ведь зачем помнить, когда это прекрасно делают родители.

Дайте ребенку право и возможность забыть, не сделать, и вы поможете ему, как это ни парадоксально, стать более собранным. Возможно, он не сразу научится не забывать игрушки в детском саду, убирать за собой посуду, вовремя ложиться спать. Но помните главное - не упрекайте за ошибки, а объясняйте, почему так произошло и что делать, чтобы больше не попадать в такие ситуации.

"Ты кого больше любишь - маму или папу?"- такой вопрос вызывает у ребенка только удивление и злость как реакцию на него. Мама и папа - единое целое для малыша, и любит он их как единое существо.

Даже если в паре у мамы и папы не все в порядке, это не повод манипулировать ребенком и самоутверждаться перед партнером за его счет. При любых обстоятельствах важно культивировать безусловную любовь к обоим родителям, а не делить ее.

Подобные вопросы, помимо прочего, способны мотивировать ребенка на лукавство, хитрость, обман. Он озвучивает ответ, который хочет услышать спрашивающий, один из родителей. Ребенок в ваших глазах "молодец", и про себя он думает: "Я молодец!"А молодец в чем? В обмане? В разделении любви?

Лучше вежливо объяснить родственникам, друзьям и другим знакомым, почему не стоит задавать этот вопрос вашему ребенку и другим детям. Пусть лучше просят показать, как сильно малыш любит и маму, и папу!

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Автор: Виолетта Орлова