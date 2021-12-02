Анализ ученых показал, что чаще люди, рассказывающие о проблемах в отношениях, упоминали эмоциональную боль, вызванную проблемами, а не сами проблемы.

Новое исследование отношений показывает, что мужчины испытывают эмоциональную боль больше, чем женщины, когда ихотношения ухудшаются.

Международная группа психологов под руководством исследователей из Ланкастерского университета впервые провела анализ проблем взаимоотношений на основе "больших данных", пишет medikforum. Исследование началось как попытка составить карту наиболее распространенных проблем во взаимоотношениях, с которыми сталкиваются люди за пределами клинических и консультационных пунктов.

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"Большая часть того, что мы знаем о проблемах во взаимоотношениях, получена из исследований людей, проходящих терапию пар, которые включают довольно специфическую подгруппу людей - людей, у которых есть время, деньги и мотив для работы над своими проблемами во взаимоотношениях", - сказала Шарлотта Энтвистл, ведущий автор исследования.

"Мы хотели понять не только, с какими проблемами в отношениях чаще всего сталкивается широкая публика, но и с тем, кто испытывает какие проблемы больше", - уточнила она.

Команда ученых проанализировала демографические и психологические характеристики более 184 тыс. человек, которые разместили свои проблемы в отношениях на анонимном форуме. Затем исследователи смогли статистически определить наиболее распространенные темы, которые возникали в каждом посте, создав "карту" наиболее распространенных проблем во взаимоотношениях.

Анализ показал, что чаще люди, рассказывающие о проблемах в отношениях, упоминали эмоциональную боль, вызванную проблемами, а не сами проблемы. Самая распространенная тема была о "душевной боли" и состояла из таких слов, как сожаление, разрыв, плач и "разбитое сердце".

Вопреки их ожиданиям, результаты исследования показали, что мужчины обсуждают "разбитое сердце" гораздо чаще, чем женщины. Эти данные свидетельствуют о том, что стереотип о том, что мужчины менее эмоционально вовлечены в отношения, чем женщины, может быть неверным.

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Автор: Виолетта Орлова