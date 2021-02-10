На протяжении февраля в рамках проекта «Год счастья с АНЦ, стАНЦия ЛЮБОВЬ»* действует #турбопредложение на ассортимент товаров ТМ «DUREX».

Холод и снег не смогут остановить настоящую любовь и страсть, особенно если это месяц любви. Именно поэтому, на протяжении февраля в рамках проекта «Год счастья с АНЦ, стАНЦия ЛЮБОВЬ»* действует #турбопредложение на ассортимент товаров ТМ «DUREX». Так, семья аптек «АНЦ», «Копейка», «Шар@», «Благодать» вместе с самым известным брендом напоминают про важность защиты во время секса.

Существует множество методов контрацепции, но наиболее эффективными являются презервативы, к тому же это единственный тип контрацепции, который защищает от инфекций, передаваемых половым путем и предупреждает нежелательную беременность. Презервативы «DUREX» - это настоящая#турбовыгода, комфорт и защита, а также незаменимый элемент хорошего вечера с любимым человеком, что сделает страсть защищенной и безопасной. Любите, будьте любимы и здоровы каждый миг жизни.

К тому же, в рамках проекта февраля, «DUREX» предлагает широкий ассортимент дополнительных товаров. Гели-смазки и гели для массажа «DUREX» - это безопасность и нежность, надежность и удовольствие, для тех, кто ценит радости повседневной жизни. Выбрать именно то, что нужно вам по #турбопредложению февраля можно в аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Копейка», «Шар@» и «Благодать». Ищите самые интересные акционные товары* в аптеках или онлайн и получайте самое лучшее для себя – заказывайте товары списком в ближайшую аптеку.

Зарезервировать, а также рассмотреть предложение от аптек и ТМ «DUREX» можно на сайте aptekanizkihcen.ua. Любите – безопасно и ответственно.

*Акция проводится в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Информацию о цене на товар до и после использования скидки, соотношение с предыдущей ценой реализации, ассортимент и формы выпуска продукции, на которую предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется ввиду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25% в период с 1 по 28 февраля 2021 года.

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Автор: УНИАН