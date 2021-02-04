Между дружбой и любовью границы отчасти размыты. Предлагаем разобраться подробнее.

У дружеских и романтических отношений много общего, так что иногда легко спутать одно с другим. Где граница между дружбой и любовью? Стоит ли вам оставаться лучшими друзьями, или сделать шаг навстречу чему-то большему?

Психолога Тереза Дидонато рассказала, как разобраться, что же мы чувствуем на самом деле, пишет Elle.

Говорят, секрет идеального брака в том, что муж и жена должны быть в первую очередь лучшими друзьями. В этом есть смысл – семейные психологи не раз подтверждали, что если партнеры воспринимают друг друга как друзья, их отношения продолжаются гораздо дольше. Но что, если чувства, которые мы испытываем к своему любимому мужчине, исключительно платонические? Что, если мы видим в нем лучшего друга, надежную опору, но к романтическим чувствам и сексуальному влечению эти переживания не имеют никакого отношения?

Есть несколько факторов, которые мы чаще ассоциируем с романтическими отношениями, хотя они важны и в дружбе.

Общее у любви и дружбы

1. Притяжение. Влечение к другому человеку может быть не обязательно сексуальным или романтическим. Лучшим друзьям свойственно притягивать друг друга. А люди, которые дружат уже много лет, в разлуке могут испытывать те же чувства, что и влюбленные. 2. Близость. Когда мы открываемся кому-то, делимся своими мечтами, мыслями, целями и планами, то этот человек естественным образом становится нам гораздо ближе остальных. Ну а если мы получаем такую же откровенность в ответ, то возникает прочная связь, основанная на доверии и понимании. А это возможно и между друзьями, и между любовниками. 3. Уважение. Здоровые романтические отношения построены на взаимном уважении, то же можно сказать и о дружбе. Но нельзя утверждать, что если вы восхищаетесь своим близким человеком, то испытываете к нему что-то, кроме дружеских чувств. Друзья, которыми можно любоваться и радоваться их успехам, будут делать вас только лучше, вдохновляя на новые достижения, а их ответное уважение не даст вам опустить руки даже в самых сложных ситуациях. 4. Поддержка. Оказывать взаимную поддержку – основная задача как в дружеских, так и в романтических отношениях. Она помогает расцветать, развиваться, меняться и стойко переносить все, что случается с нами. 5. Удовольствие. Наслаждаться компанией друг друга и веселиться вместе, смеяться над одними и теми же шутками и ждать новой встречи – это все еще не значит, что у вас роман. Но это точно верный признак того, что вы очень и очень хорошие друзья.

Чем любовь отличается от дружбы

Первое и основное отличие – это секс. Но и здесь границы сегодня отчасти размыты – нельзя забывать про существование «секса по дружбе». Однако есть и другие аспекты отношений, которые отличают влюбленных от близких друзей.

1. Общие цели. Планированием совместного будущего занимаются только романтические пары. И хотя друзья могут полностью совпадать во взглядах на религию, политику и образ жизни, их жизненные цели не стремятся к общему знаменателю. 2. Время и внимание. В романтических отношениях партнеры посвящают все свое свободное время и внимание друг другу, чего никогда не встретить даже в самой крепкой дружбе. Двое сами выбирают сосредоточиться друг на друге, и то внимание, которое они получают от другого, дает им возможность чувствовать себя комфортно. И напротив, если один из двоих больше не хочет тратить силы на партнера, это может означать близкий конец отношений. 3. Взаимозависимость. Социальный психолог Кэрил Расбалт утверждает, что определяющим фактором романтических отношений можно считать степень взаимозависимости партнеров. Да, друзья зависят друг от друга, но жизни любовников прочно переплетены. Находясь в отношениях, двое все больше и больше полагаются друг на друга и в конце концов заменяют «я» и «ты» на «мы». 4. Позитивные иллюзии. В здоровых отношениях партнеры очарованы друг другом. У них завышенные ожидания и представления о любимом человеке, которые часто не совпадают с реальностью. Но психологи Сандра Мюррей, Джон Холмс и Дейл Гриффин считают, что это абсолютно нормально. Именно такие радужные мечты и отличают любовь от более реалистичной дружбы. 5. Влияние. Безусловно, наши друзья влияют на принятие решений, на цели и планы, предпочтения и перспективы, но любимый человек здесь обладает большей властью. Мы склонны делать своих партнеров частью своего самоощущения, воспринимать себя через призму своего любимого человека. С друзьями же это невозможно. 6. Обязательства. О принятии на себя обязательств часто забывают, а от этого, по мнению Кэрил Расбалт, зависит, останутся ли отношения дружескими или превратятся в романтические. Само решение начать романтические отношения предвещает стабильность и отражает сознательный выбор в пользу работы над созданием пары. «Принятие решения о будущем отношений – это серьезный шаг, требующий взвешивания всех плюсов и минусов, возможностей, преимуществ и инвестиций, которые уже были сделаны», – говорит Кэрил Расбалт. И хотя большинство друзей могут стать хорошими партнерами, именно решение и желание посвятить свою жизнь кому-то одному определяют успех романтического союза.

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Автор: УНИАН