У дружеских и романтических отношений много общего, так что иногда легко спутать одно с другим. Где граница между дружбой и любовью? Стоит ли вам оставаться лучшими друзьями, или сделать шаг навстречу чему-то большему?
Психолога Тереза Дидонато рассказала, как разобраться, что же мы чувствуем на самом деле, пишет Elle.
Говорят, секрет идеального брака в том, что муж и жена должны быть в первую очередь лучшими друзьями. В этом есть смысл – семейные психологи не раз подтверждали, что если партнеры воспринимают друг друга как друзья, их отношения продолжаются гораздо дольше. Но что, если чувства, которые мы испытываем к своему любимому мужчине, исключительно платонические? Что, если мы видим в нем лучшего друга, надежную опору, но к романтическим чувствам и сексуальному влечению эти переживания не имеют никакого отношения?
Есть несколько факторов, которые мы чаще ассоциируем с романтическими отношениями, хотя они важны и в дружбе.
- Общее у любви и дружбы
- 1. Притяжение. Влечение к другому человеку может быть не обязательно сексуальным или романтическим. Лучшим друзьям свойственно притягивать друг друга. А люди, которые дружат уже много лет, в разлуке могут испытывать те же чувства, что и влюбленные.
- 2. Близость. Когда мы открываемся кому-то, делимся своими мечтами, мыслями, целями и планами, то этот человек естественным образом становится нам гораздо ближе остальных. Ну а если мы получаем такую же откровенность в ответ, то возникает прочная связь, основанная на доверии и понимании. А это возможно и между друзьями, и между любовниками.
- 3. Уважение. Здоровые романтические отношения построены на взаимном уважении, то же можно сказать и о дружбе. Но нельзя утверждать, что если вы восхищаетесь своим близким человеком, то испытываете к нему что-то, кроме дружеских чувств. Друзья, которыми можно любоваться и радоваться их успехам, будут делать вас только лучше, вдохновляя на новые достижения, а их ответное уважение не даст вам опустить руки даже в самых сложных ситуациях.
- 4. Поддержка. Оказывать взаимную поддержку – основная задача как в дружеских, так и в романтических отношениях. Она помогает расцветать, развиваться, меняться и стойко переносить все, что случается с нами.
- 5. Удовольствие. Наслаждаться компанией друг друга и веселиться вместе, смеяться над одними и теми же шутками и ждать новой встречи – это все еще не значит, что у вас роман. Но это точно верный признак того, что вы очень и очень хорошие друзья.
Чем любовь отличается от дружбы
Первое и основное отличие – это секс. Но и здесь границы сегодня отчасти размыты – нельзя забывать про существование «секса по дружбе». Однако есть и другие аспекты отношений, которые отличают влюбленных от близких друзей.
- 1. Общие цели. Планированием совместного будущего занимаются только романтические пары. И хотя друзья могут полностью совпадать во взглядах на религию, политику и образ жизни, их жизненные цели не стремятся к общему знаменателю.
- 2. Время и внимание. В романтических отношениях партнеры посвящают все свое свободное время и внимание друг другу, чего никогда не встретить даже в самой крепкой дружбе. Двое сами выбирают сосредоточиться друг на друге, и то внимание, которое они получают от другого, дает им возможность чувствовать себя комфортно. И напротив, если один из двоих больше не хочет тратить силы на партнера, это может означать близкий конец отношений.
- 3. Взаимозависимость. Социальный психолог Кэрил Расбалт утверждает, что определяющим фактором романтических отношений можно считать степень взаимозависимости партнеров. Да, друзья зависят друг от друга, но жизни любовников прочно переплетены. Находясь в отношениях, двое все больше и больше полагаются друг на друга и в конце концов заменяют «я» и «ты» на «мы».
- 4. Позитивные иллюзии. В здоровых отношениях партнеры очарованы друг другом. У них завышенные ожидания и представления о любимом человеке, которые часто не совпадают с реальностью. Но психологи Сандра Мюррей, Джон Холмс и Дейл Гриффин считают, что это абсолютно нормально. Именно такие радужные мечты и отличают любовь от более реалистичной дружбы.
- 5. Влияние. Безусловно, наши друзья влияют на принятие решений, на цели и планы, предпочтения и перспективы, но любимый человек здесь обладает большей властью. Мы склонны делать своих партнеров частью своего самоощущения, воспринимать себя через призму своего любимого человека. С друзьями же это невозможно.
- 6. Обязательства. О принятии на себя обязательств часто забывают, а от этого, по мнению Кэрил Расбалт, зависит, останутся ли отношения дружескими или превратятся в романтические. Само решение начать романтические отношения предвещает стабильность и отражает сознательный выбор в пользу работы над созданием пары. «Принятие решения о будущем отношений – это серьезный шаг, требующий взвешивания всех плюсов и минусов, возможностей, преимуществ и инвестиций, которые уже были сделаны», – говорит Кэрил Расбалт. И хотя большинство друзей могут стать хорошими партнерами, именно решение и желание посвятить свою жизнь кому-то одному определяют успех романтического союза.
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