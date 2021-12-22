Никогда не говорите в присутствии ребенка плохо о его папе, поскольку он является частью ребенка.

Не всем парам удается сохранить дружеские отношения при разводе. Тогда встает вопрос - как воспитывать ребенка одной маме.

Прежде всего стоит стараться не оставлять ребенка наедине со своими мыслями и переживаниями. Постарайтесь уделять ему максимум времени проводить с ним каждую свободную минуту. Маме надо чаще говорить ребенку о своей любви к нему, интересоваться его делами, пишет nashamama.com.

Стоит стараться не баловать лишний раз ребенка и не позволять ему больше, чем нужно. Именно таким образом женщина пытается компенсировать отсутствие отца, однако в результате такого поведения мамы ребенок может превратиться в настоящего маленького тирана с убеждением, что ему все дозволено. Поэтому, несмотря на всю любовь и жалость к малышу, надо установить строгие правила, которые должны обязательно соблюдаться - это облегчит и жизнь мамы.

Читайте такжеСтало известно, чего боятся и о чем беспокоятся разведенные женщиныРебенок без отца обязательно нуждается в мужском образе. Поэтому маме надо организовать его общение с дедушкой, дядей - главное, чтобы мама сама считала человека достойным примером для подражания.

Никогда не говорите в присутствии ребенка плохо о его папе. Ведь отец - это часть ребенка, плохие отзывы о бывшем муже могут привести к развитию у него комплексов и внутри-личностных конфликтов.

Также надо принять факт, что ребенок вырастет, поэтому не стоит запрещать ему получать новый опыт. Пусть он сам делает выбор по жизни и формирует собственное мировоззрение.

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