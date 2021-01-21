Умение интересоваться делами, слушать и слышать друг друга дарит ощущение своей значимости и важности.

Не секрет, что вслед за конфетно-букетным периодом уходят и многие гормоны, которые заставляли чувства бурлить. Если партнеры в отношениях не первый день, то знают, что чувства с каждым днем нужно укреплять.

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Прямо в губы

Это про поцелуй - настоящий, глубокий и долгий. Если конкретнее — шестисекундный. Исследования в области человеческих отношений выявили, что именно так нужно целовать партнера каждый день. Шесть секунд объясняются тем, что этот отрезок времени слишком долгий, чтобы целовать кого-то, кто не особо симпатичен. А значит мозг оценивает этот акт как звоночек о важности нашего партнера, а еще дарит чувство безопасности.

Обними меня крепче

И не отпускай, минимум двадцать секунд, а можно и дольше. Обнимать — значит крепко прижать друг друга и не смещать центр тяжести. Доказано, что спустя двадцать секунд давление и пульс уменьшаются, тревожность уходит, а на смену ей приходит гормон окситоцин. Аналогичным образом доверие к партнеру возрастает вместе с ощущением безопасности.

Минуточку внимания

А лучше все пять! Уделяйте их друг другу — только вам, без пролистывания ленты инстаграма и рабочих писем. Сюда можно включить и поцелуй, и объятия, и разговор о чем душа пожелает. Умение интересоваться делами, слушать и слышать друг друга дарит ощущение своей значимости и важности.

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Автор: УНИАН