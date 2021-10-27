Например, когда партнеры спят в одной постели, но не могут вспомнить, когда у них в последний раз была близость. Виновата не тяжелая рабочая неделя, а отсутствие любви.

Часто в отношениях женщины идеализируют партнера. Они закрывают глаза на недостатки и ищут любовь там, где ее нет. Но есть подсказки, с помощью которых можно понять, что мужчина вас не любит.

Возможно, он вас не любил никогда или разлюбил недавно. Но правда такова, что без взаимной любви хороших отношений не получится. И лучше завершить их, чем страдать долгие годы.

Признаки, указывающие на нелюбовь. Ему все равно на безопасность. Например, женщина возвращается одна домой поздно вечером. Мужчина, который любит свою женщину, заботится о ней. Если он узнает, что ей может грозить хоть малейшая опасность, он позаботится о женщине. В противном случае, он ее не любит.

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Не интересуется женщиной. Он не звонит и не пишет. Может он очень занят? Не подпитывайте иллюзий. Таким может быть один день или два. Любящий мужчина найдет время позвонить. В противном случае ему просто не интересна жизнь женщины.

Нет интима. Партнеры спят в одной постели, но не могут вспомнить, когда у них в последний раз была близость. Такое может продолжаться некоторое время. Виновата не тяжелая рабочая неделя, а отсутствие любви.

Он жадничает. Мужчина не хочет оплатить даже кофе женщины. У него настолько низкий заработок или он просто не любит женщину.

Он грубит женщине. Он позволяет себе подшучивать над женщиной так, что она день проводит в слезах. Это указывает на то, что мужчина не любит женщину. Грубость, неприятные слова и унижения не говорят о любви. Лучше уйти от такого мужчины, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова