В реальной жизни, чтобы найти свою вторую половинку, надо постараться. Прежде всего стоит избавиться от "мусора" в голове, препятствующего поиску любви.

Многие женщины годами ищут свою половинку, разочаровываясь снова и снова.

В реальной жизни, чтобы найти свою вторую половинку, надо постараться. Прежде всего стоит избавиться от "мусора" в голове, препятствующего поиску любви на долгие годы.

Миф 1- вы заслуживаете лучшего мужчину. Женщина часто ищет принца на белом коне. Веря в эту доктрину, ищет мужчину, которому часто не отвечает. В этом нет ничего плохого, кроме того, что она тратит время на поиски того самого. При этом забывает развивать себя.

Миф 2 - сначала полюби себя. Женщины считают, что полюбить ближнего можно только изначально полюбив себя. Они не вступают в отношения пока не разберутся с собой. С одной стороны, это правильно. Ведь хорошо поработав над собой, девушка не приносит в отношения свои "тараканы". С другой стороны – кто сказал, что нельзя полюбить другого без любви к себе? Не обязательно отказываться от отношений для поиска себя. Это можно сделать и в них.

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Миф 3 - от мужчины нельзя зависеть. Все они предатели и невозможно предугадать, откуда прилетит нож в спину. Поэтому только независимость от мужчины спасет женщину. Девушки надевают оружие и в отношения вступают как на поле боя. Баба с яйцами – так их называют в мужских кругах. Это не плохо. Никто не говорит, что женщина должна полностью зависеть от партнера и смотреть ему в глаза с открытым ртом. Но проявлять слабость в вопросах, которые может решить мужчина - почему нет.

Миф 4 – он изменится ради меня. Забудьте! Человек никогда не меняется ради кого-то. Это миф! Единственный, кто может подтолкнуть его к переменам – он сам. Отношения со ссылкой "он изменится ради меня" всегда заканчиваются разрывом. Не питайте иллюзий. Проходите дальше и ищите более подходящие варианты, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова