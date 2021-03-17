Психологи объяснили, с помощью чего можно выявить склонность к изменам.

Измена - неприятная вещь, поэтому неудивительно, что мы стараемся всячески избежать ее. И речь идет не о скачке в гречку с нашей стороны, а об определенной страховке, связанной с потенциальным партнером. И вот психологи объяснили, с помощью чего можно выявить склонность к изменам.

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Британский специалист по международным отношениям, тренер личностного развития Мэттью Хасси рассказал, как выявить потенциального предателя. В частности, он назвал 3 типа людей, которые могут "прыгнуть в гречку", пишет Maxim. К сожалению, эти три типа людей имеют наибольшую склонность к изменам. Поэтому нужно быть готовыми в любой момент, что им захочется разнообразить свою интимную жизнь. И, необязательно, с вами.

Нарциссы

"Измена для нарциссов – это прежде всего способ доказать себе, насколько они желанны, – говорит Хасси. – Им недостаточно любви одного человека, им нужно, чтобы их любили все вокруг".

Поэтому, если перед вами настоящий нарцисс – будьте готовы к тому, что он вполне может быть склонным к изменам.

Неуверенные в себе люди

"И я не о той неуверенности, которая есть у каждого из нас, – объясняет Мэтью. - Я о глубинных, укоренившихся комплексах, заставляющих человека при малейшем подозрении, что партнер теряет к ним интерес, лихорадочно искать этот интерес на стороне".

Сторонники фраз: "Ты меня недостаточно сильно любишь" тоже могут предавать, хоть это и не точно.

Эгоисты

Самый опасный тип из всех троих. Они искренне считают, что общие правила морали на них не распространяются, и себе готовы простить даже то, что осуждают в других.

"Они прекрасно знают, что их измена травмирует партнера, но они слишком озабочены собственным удовольствием, чтобы думать, что кого-то ранят", – рассуждает Хасси.

Поэтому вам нужно быть осторожными, если вы планируете связать свою жизнь с одним из этих людей. Есть все шансы, что в долгосрочной перспективе эти отношения не закончатся ничем хорошим.

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Автор: Виктория Гордиенко