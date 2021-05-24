В индийском штате Тамилнад пара придумала, как провести свадьбу с более чем 160 гостями, несмотря на ограничения, введенные из-за COVID-19.
Для этого новобрачные наняли самолет, где и собрались с гостями, пишет BBC.
Недавно власти штата, из которого, как сообщается, вылетел борт, усилили карантинные меры и, в частности, ограничили разрешенное количество гостей на свадьбах до 50 человек.
Читайте такжеИндийские власти признали сброс в реки тел умерших от COVID-19Авиационное управление Индии уже расследует инцидент. По словам представителя Генерального директората гражданской авиации (DGCA), сотрудников авиакомпании SpiceJet, присутствовавших на борту самолета, сняли с дежурства.
Представитель SpiceJet сообщил, что Boeing 737 был заказан туристическим агентом из Мадурая в Бангалор для полета после свадьбы. В компании говорят, что клиент "был четко проинформирован о мерах в связи с COVID, которым необходимо следовать, и ему было отказано в разрешении на любые действия на борту судна".
Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India#lockdown@TV9Telugu#weddingrestrictionspic.twitter.com/9nDyn3MM4n— DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021
По официальным данным, в Индии умерло уже не менее 300 тыс. человек, заразившихся COVID-19. Эксперты считают, что реальное количество погибших может быть намного больше, поскольку многие смертельные случаи официально не регистрируются.
Всего в Индии зарегистрировано 26 млн случаев заболевания, сейчас она считается эпицентром глобальной пандемии, а по количеству заболевших уступает только США.
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