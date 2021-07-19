Эксперты советуют изучить перечень продуктов, которые не стоит есть перед свиданием.

Никого не удивит информация, что лук и чеснок - не лучшие друзья во время романтического свидания. Но не только они. Предлагаем разобрать другие продукты, которые не менее плохо влияют на свидания, но и вообще – убивают романтику.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Healthline, стоит изучить перечень продуктов, которые не стоит есть перед свиданием.

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Запах

Здесь есть два типа продуктов – те, которые провоцируют возникновение неприятного запаха изо рта, и те, которые могут изменить запах тела.

К первому, как мы уже знаем, относятся лук и чеснок. А еще - рыба (в основном копченая) и сыр (некоторые виды, например – брынза). Ко второму – брокколи, цветная капуста, обычная капуста (они содержат немного серы). Не стоит употреблять перед свиданием красное мясо, а еще - некоторые специи, такие как карри и тмин.

Газы

Песня кишечника – не то, что хотела бы услышать вторая половинка во время свидания. Следовательно, не надо перед встречей есть: бобовые, цельнозерновые, твердые фрукты. Не стоит также пить газированные напитки.

Пот и грязь

Потоотделение усиливает острый перец чили, острые соусы, горячие супы. А испачкать одежду (что также не слишком романтично) могут блюда с соусами, с томатами, жареные ребрышки и тому подобное (то, что принято есть руками).

Алкоголь

Дешевый и некачественный алкоголь – очень плохая идея для свидания. Может, во время его употребления ты этого сразу и не почувствуешь, но последствия.

Отметим, не очень хорошая идея – пробовать во время свидания новую и незнакомую твоему желудку пищу. Ты же не знаешь, какая может быть реакция.

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Автор: Виктория Гордиенко