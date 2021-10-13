За женской изменой скрываются проблемы в отношениях между супругами или психологические причины у женщины.

Измена - это не простая случайность, если речь идет о женщинах. Для этого существуют некоторые причины.

Женщина может завести внебрачный роман из-за нехватки внимания, эмоций, острого ощущения одиночества. Эмоции играют большую роль в женской измене и оказывают опьяняющее действие.

За женской изменой скрываются проблемы в отношениях между супругами или психологические причины у женщины. В любом случае остается неудовлетворенной определенная потребность.

Родительские сценарии. Если женщина выросла в неполной или проблемной семье, если изменяли мать или отец, есть риск, что девочка может повторить этот сценарий во взрослой жизни.

Пассивная агрессия, желание обидеть, отомстить своей изменой за измену мужу. Иногда женщина старается быть "хорошей девочкой", долго терпит и все прощает. Но ее неудовлетворенные потребности, обида, злость на партнера никуда не исчезают и требуют разрядки.

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Травма предательства. Девочку в детстве бросали родители, передавали из рук в руки на воспитание. Ее отверг отец или лишили внимания после рождения младшего брата/сестры. Девушка чувствует боль предательства и во взрослой жизни. Но теперь уже она выступает в роли предателя, таким образом пытаясь какбы перепрожить свою детскую психотравму, заняв активную позицию, изменяет сама, чтобы не быть преданной снова.

Бессознательная агрессия по отношению к мужчинам, желание унизить мужчину как следствие травмировать психику отношений с мужскими фигурами (отцом или братом) в детстве, когда она была беспомощна защитить себя, выразить гнев, пережить унижения и оскорбления. Во взрослом возрасте женщина может спроецировать эти негативные чувства на мужчину и пытаться справиться с детской травмой, разрушая свою семью.

Если с мужем выстроился сценарий отношений папа-дочь, брат-сестра, то секс может исчезнуть. И на стороне она будет искать другого мужчину на роль любовника.

Если женщина заводит роман с мужчиной старше себя, то ей не хватает родительской поддержки и признания.

Расщепление на хорошее и плохое. "Мой муж – такой хороший, а я плохая, не стоящая внимания любви такого человека" можно услышать на консультации от клиентки, у которой проблемы с самооценкой, чувством собственного достоинства, и разделение мира на черное и белое.

Нехватка эмоциональной близости - если мужчина закрыт, холоден, с головой нырнул в работу, не уделяет внимание жене, часто отсутствует, то женщина может искать на стороне не столько секса, сколько разговоров по душам и романтической переписки с другим мужчиной.

Желание убежать от рутины и повседневности, почувствовать глоток свежего воздуха, страсть и возбуждение от опасности, почувствовать себя желанной и сексуально привлекательной. Так бывает, когда в семье женщина реализует не все свои женские роли, а лишь хозяйки и матери.

Расщепление либидо – с мужем хорошая девочка, с любовником можно делать то, чего не позволяет себе с мужем. Муж – воплощение морали, любовник – воплощение порока.

Поиск идеального мужчины. Разочарование в мужчине, который не дотягивает до ее придуманного образа идеального мужчины, например, образа ее идеального отца. Она продолжает сохранять нежную душевную верность отцу, оставляя его образ идеальным, изменяет мужу с целью найти все-таки мужа, такого как отец.

Гормоны. Женщина склонна выбирать разные типы мужчин в разные фазы менструального цикла. После овуляции, во время беременности и лактации ей нужен надежный, стабильный, неагрессивный, заботливый партнер. А в период овуляции женщину инстинктивно привлекают "плохие парни" – ей нужен для секса брутальный, дерзкий, альфа самец. Женщине с нестабильным гормональным фоном бывает сложно справиться с собой, когда ее муж переполнен внутренними запретами и имеет комплекс "хорошего мальчика".

Женский возрастной кризис. Не зависит от мужчины. Связан с внутренними переживаниями женщины на пути к зрелости – прежние ценности исчерпали себя, разочарование, выявление морщин, целлюлита, тоска по юности, страх старения, сожаление об упущенных возможностях. В этот период женщине особенно важно чувствовать себя привлекательной и желанной.

Нехватка новых ощущений в сексе, высокий уровень женской сексуальности и пониженный уровень либидо у мужчины. С возрастом женская сексуальность расцветает, ее пик приходится на период после рождения детей, когда повышается самоценность, проходит стыдливость и девичьи комплексы.

Жаль, когда женщина вышла замуж не по любви, а по расчету или по настоянию родителей. Не за того человека, которого она любила. Когда не завершены прошлые отношения. Может попытаться воскресить из фантазий и спроецировать образ бывшего возлюбленного на любовника.

Женщина может хотеть признаться в измене, чтобы сделать больно мужчине или избавиться от чувства вины в надежде на прощение. Но это не решит проблемы в отношениях.

Поэтому лучше обратиться к психологу, который работает с проблемами в отношениях и с изменами и разобраться в причинах, которые толкают женщину на измену, найти истинные потребности, которые скрываются за изменой и подобрать другой способ их удовлетворения в отношениях с мужем, или же выйти из тех отношений, в которых ее потребности не могут быть удовлетворены, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова